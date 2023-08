M&T Bank wird eine konstante Dividende auszahlen

Die amerikanische M&T Bank Corporation (ISIN: US55261F1049, NYSE: MTB) zahlt ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 1,30 US-Dollar aus. Die Auszahlung für das dritte Quartal erfolgt am 29. September 2023 (Record date: 1. September 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 128,28 US-Dollar (Stand: 16. August 2023) bei 4,05 Prozent. Im Februar 2023 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 8 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Die M&T Bank Corporation mit Sitz in Buffalo, New York, firmiert als Holding, unter deren Dach in erster Linie die M&T Bank vereinigt ist. Die M&T Bank (ursprünglich Manufacturers and Traders Bank) ist 1856 gegründet worden. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 841 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 192 Mio. US-Dollar), wie am 19. Juli 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,57 Prozent im Minus (Stand: 16. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 21,11 Mrd. US-Dollar.

