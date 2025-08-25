Unicredit wandelt weitere Derivate in Commerzbank-Aktien um

Frankfurt (Reuters) - Das italienische Geldhaus Unicredit baut seinen Einfluss bei der Commerzbank wie geplant aus.

Das Institut kündigte am Montag an, weitere Derivate in Aktien der Frankfurter Bank umzuwandeln. Dadurch erhöhe sich der Stimmrechtsanteil auf 26 Prozent. Zu gegebener Zeit würden weitere Terminkontrakte getauscht. Mit diesen hat sich Unicredit den Zugriff auf Commerzbank-Papiere gesichert. Dann werde sich der Stimmrechtsanteil auf 29 Prozent erhöhen.

Unicredit hatte diese Schritte Anfang Juli signalisiert, als sie zum größten Aktionär des zweitgrößten börsennotierten deutschen Geldhauses aufgestiegen war. Das italienische Institut will die Commerzbank mit ihrer Münchener Tochter HypoVereinsbank fusionieren. Dabei stößt sie auf Widerstand des Commerzbank-Managements und der Bundesregierung, die diese Bemühungen als unfreundlich kritisieren. Der deutsche Staat hält zwölf Prozent an der Commerzbank und will sich den Angaben zufolge von diesem Anteil nicht trennen.

