RHEINMETALL - Tick, tack! Jetzt heißt es "Alles oder nichts"

In der Rheinmetall-Aktie geht es aktuell rund und die Kurse „purzeln schneller als ich schreiben kann“. Gestern warf ich einen übergeordneten Blick auf die Aktie und brachte das Szenario eines Distributionsprozesses ins Spiel. Im Rahmen eines solchen könnte die aktuelle Phase von großen Marktteilnehmern für Verkäufe genutzt werden, während beispielsweise kleinere Trader kurzfristige Korrekturen für den Einstieg nutzen. Da letztere kleinere Konten handeln, dauert es eine ganze Weile, bis die Big Boys ihre Positionen auf den höheren Kursen losgeworden sind. Die Folge ist eine ausgiebige Konsolidierung nach einem Bullenmarkt auf bzw. nahe des Hochs, also genau das, was wir in der Rheinmetall-Aktie seit geraumer Zeit sehen.

Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass es für dieses Szenario keine Beweise gibt und damit hätte man recht. Wäre dies der Fall, würde sich die ganze Situation in Luft auflösen, denn wer würde sich schon auf der Käuferseite engagieren, wenn allgemein bekannt ist, dass die großen Jungs aussteigen? Fakt ist jedoch, dass die Aktie seit Anfang des Jahres auf der Stelle tritt und in den vergangenen Tagen kräftig unter Druck gekommen ist. Im heutigen Handel gibt der Kurs weiter nach und erreichte dabei den Supportbereich bei 250-244,80 EUR. Genau in diesem Preisbereich wird es jetzt die nächsten wichtigen Informationen geben: kann der Support halten oder nicht?

Kurzfristige Abwärtsbewegungen haben wir in den letzten Wochen oft genug gesehen, so dass auch die aktuelle Korrektur noch nicht als Drama gesehen werden muss. Trotzdem mehren sich die Anzeichen weiter nachgebender Notierungen. Aus diesem Grunde würde ich jetzt und hier genau hinschauen. Im Preisbereich um 245,50 EUR muss nachhaltiges Kaufinteresse aufkommen. Ist dies der Fall, könnte man sich kurzfristig in Richtung 260 EUR erholen. Eventuell gelingt sogar ein nochmaliger Anlauf auf 270-280 EUR.

Je zögerlicher die Bullen jetzt jedoch zuschlagen, desto größer ist das Risiko, dass die Kurse selbst nach einer kleinen Gegenbewegung wieder fallen und dabei auch der Bereich um 245,50 EUR unterschritten wird. Eine solche Entwicklung könnte die nächsten Supports bis hin zu ca. 230 EUR unter Druck setzen. In diesem Preisbereich muss sich dann auch entscheiden, ob die aktuelle Konsolidierung im Bullenmarkt zu einer Topformation wird. In Zahlen ausgedrückt: unterhalb von 230 EUR könnte es problemlos weiter abwärts auf 200 EUR gehen.

Fazit: An erster Stelle würde ich mich im aktuellen Umfeld fragen, ob ich mein Geld unbedingt in der Rheinmetall-Aktie binden möchte, denn so eindeutig ist die aktuelle Situation nicht. Falls die Antwort positiv ausfällt, scheint der Bereich um 245,50 EUR für spekulative Käufe nicht uninteressant zu sein. Auf der Shortseite würde ich erst dann zunehmend unterwegs sein wollen, wenn ich entweder noch einmal einen sehr guten Einstiegspreis beispielsweise nach einer kleinen Erholung bekommen würde oder sich aber tatsächlich bärische Strukturen auch unterhalb von 245,50 EUR ausbilden. Aber bitte denken Sie daran, dies ist nur meine Meinung. Sie müssen ihre eigene Entscheidung treffen.

