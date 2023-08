Russell 2000: Tanz auf dem EMA 200

Bei dem 2.000 Werte umfassenden US-Index Russell 2000 hat sich zuletzt wieder Ernüchterung unter Investoren breitgemacht, das Barometer ist an einer seit August letzten Jahres bestehenden Abwärtstrendlinie mit einem Ausbruch darüber gescheitert und fällt nun dynamisch zurück. Kurzfristig könnte der EMA 200 zu einer temporären Stabilisierung beitragen, allerdings lässt die Kursentwicklung weitere Verluste vermuten.

Bereits seit Sommer letzten Jahres schwankt der Russell 2000 Index in einer immer kleiner werdenden Handelsspanne zwischen 1.641 und im Hoch 2.030 Punkten grob seitwärts und schwankt von Trendlinie zu Trendlinie. Ein solches symmetrisches Dreieck kommt in der Charttechnik häufig als Trendfortsetzungsmuster vor, in diesem Fall muss es als bärisch gewertet werden.

Solange allerdings die Trendlinien halten und das Barometer sich innerhalb dieser aufhält, bleibt das Kursgeschehen als neutral zu bewerten. Unterhalb des EMA 200 wären aber weitere Rücksetzer auf 1.821 und darunter 1.797 Punkte vorstellbar. Spätestens um 1.755 Punkten sollten Investoren wieder durchgreifen, um nicht eine vorzeitige Auflösung auf der Unterseite zu riskieren.

Ein durchaus willkommenes Szenario für Bullen käme aber erst oberhalb von 2.010 Punkten zustande, dann könnte eine Auflösung zur Oberseite mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 2.107 und darüber 2.138 Punkte erfolgen.