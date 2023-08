TeamViewer - Große Bodenbildung?

Anlegerinnen und Anleger sollten derzeit die TeamViewer-Aktie genau im Blick behalten. Möglicherweise steht der Titel vor einem großen charttechnischen Befreiungsschlag. Als solchen definieren wir einen nachhaltigen Anstieg über die Hochpunkte bei 16,47/17,06 EUR, welcher eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigen würde (siehe Chart). Damit wären die Kursturbulenzen der vergangenen drei Jahre endgültig vergessen. Die aktuellen Trendwendeambitionen werden auch durch die höhere Zeitebene – im Monatsbereich – untermauert. Hier stehen für Juni und Juli jeweils ein „Hammer-Umkehrmuster“ zu Buche. In den August ist das Papier dann mit einem Aufwärtsgap gestartet, was in dieser hohen Fristigkeit äußerst selten vorkommt. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 8 EUR. Die Tiefs von 2019 und 2020 bei 21,38/22,30 EUR stecken auf dem Weg dorthin wichtige Etappenziele ab. Um die vielversprechende Ausgangslage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die 38-Wochen-Linie (akt. bei 14,56 EUR) nicht mehr zu unterschreiten.

TeamViewer (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TeamViewer

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

