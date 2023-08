Gold: Mehrfachunterstützung im Fokus

Nachdem der Gold-Future im Bereich der Verlaufshochs aus 2020 um 2.075 US-Dollar ein weiteres Mal auf eine unbezwingbare Hürde im Mai dieses Jahres stieß, stellte sich eine nicht unerwartete Pullbackbewegung ein. Diese reicht in einem ersten Schritt auf den EMA 200 um 1.896 US-Dollar abwärts, nach einer zwischengeschalteten Erholung zurück in den Bereich von 1.985 Punkten ging es auf neuerliche Tiefstände im zweiten Halbjahr talwärts. Dadurch rücken aber auch eine Vielzahl von Unterstützungen nun in den unmittelbaren Fokus, wie das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 1.879 US-Dollar und ein seit August 2018 bestehender Aufwärtstrend. An dieser Stelle dürfte vornehmlich eine mittelfristige Richtungsentscheidung für den Gold-Future anstehen.

BRICS-Handelswährung im Blickpunkt

Aus technischer Sicht wird im Bereich von 1.879 US-Dollar mit einer volatilen Bodenbildungsphase gerechnet, die durchaus dynamische Kursgewinne hervorbringen könnte und einige Tage andauern sollte. Konkrete Handelsansätze gehen aus dieser Entwicklung noch nicht hervor, erst wenn Käufer wieder überzeugen können und einen temporären Boden ausbilden, ließe sich durchaus ein Long-Investment starten. Ein Trendbruch mit Notierungen von unter 1.870 US-Dollar dürften allerdings weitere Verkäufer aufs Parkett locken und für Abschläge auf 1.856 und 1.804 US-Dollar und somit die Zwischentiefs aus Februar dieses Jahres hervorrufen.