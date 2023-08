T2 BIOSYSTEMS - Die ersten "bluten" bereits!

T2 Biosystems - WKN: A3DXLT - ISIN: US89853L2034 - Kurs: 0,453 $ (Nasdaq)

Wer Aktien wie T2 Biosystems in seinem Depot hat, braucht definitiv keinen Hebel mehr. Die Aktie gab gestern an der Nasdaq um 20 % nach und die Tageskerze ist eine Inside-Kerze! Irre! Die Volatilität ist verglichen mit Standard-Schwankungsbreiten extrem hoch und der gesamte gestrige Handel fand nur in der Kursspanne des Vortages statt. Hut ab!

Überraschend kommt diese Volatilität natürlich nicht. Bereits vorgestern habe ich die Aktie analytisch aufgegriffen. Das Fazit war relativ eindeutig. Eine Aktie wird gepusht und wer mitspielen will, sollte sich der enormen Risiken bewusst sein. An dieser Einschätzung hat sich bis heute früh nichts verändert. Gestern gab der Kurs an der Nasdaq 20 % nach und auch heute wird die Aktie vorbörslich sehr aktiv gehandelt. Auf Tradegate gibt die Aktie weitere 12 % ab. Damit setzen wir auf den in Euro gemessenen Unterstützungsbereich um 0,35 EUR auf. Klassisch eine Chance für die Bullen. Sollte diese tatsächlich wahrgenommen werden, könnte es in Richtung 0,55 EUR oder eventuell sogar auf ein neues Hoch gehen.

Fairerweise muss man zu diesem Set-up wissen, dass dieses ein sehr bullisches Verhalten wäre. Ich habe meine Zweifel, dass man dieses auch umsetzen wird können. Deshalb sollte die Alternative in Betracht gezogen werden und im Rahmen dieser kommt es noch zu weiteren Abgaben in Richtung 0,25-0,20 EUR. Im ungünstigsten Fall ist der Hype sogar schon wieder vorbei und die Aktie gibt noch weiter nach.

Fazit: Rein charttechnisch ist die T2-Biosystems-Aktie weiterhin bullisch unterwegs und es könnten neue Hochs folgen. Das Risiko ist jedoch nicht zu unterschätzen. Damit ist sowohl die Volatilität aber auch die Tatsache gemeint, dass der Spuk genauso schnell vorbei sein könnte, wie er begonnen hat. Man beachte dazu auch das hohe Volumen am bisherigen Hoch bei 0,70 EUR. Trader, die dort kauften, sitzen mittlerweile auf Verlusten von fast 50 % und der Druck könnte sich bei fallenden Notierungen weiter erhöhen.

