IRW-News: First American Uranium Inc.: First American Uranium lässt NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Uran-/Vanadiumprojekt Red Basin in den USA erstellen

Vancouver, British Columbia - 21. August 2023 / IRW-Press / - First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (das Unternehmen) hat die geologischen Berater Frank Bain und John E. Hiner, beide P. Geos, mit der Erstellung eines technischen Berichts gemäß National Instrument (NI) 43-101 über das unternehmenseigene Uran-/Vanadiumprojekt Red Basin in Catron County (New Mexico) beauftragt. Das Projekt Red Basin ist ein historisches Projekt in einem mittleren Explorationsstadium, bei dem die Gulf Oil Corporation Ende der 1960er- bis Anfang der 1980er-Jahre ausgiebige Bohrungen absolvierte.

Wir schätzen uns glücklich, mit Herrn Bain und Herrn Hiner zusammenzuarbeiten, so Shawn Balaghi, CEO von First American Uranium. Als versierte Geologen mit Uranexplorationserfahrung und umfassenden Erfahrungen, Kenntnissen und Expertise in der Region eignen sich beide hervorragend für die Erstellung unseres NI 43-101-konformen Berichts. Wir freuen uns darauf, ihre Ergebnisse zu prüfen, insbesondere das im Bericht vorgeschlagene Feldarbeitsprogramm, das unsere nächsten Explorationsschritte zur Abgrenzung des Ressourcenpotenzials des Projekts Red Basin bestimmen wird.

Der Bericht wird unter anderem eine detaillierte Aufstellung der bisher auf dem Uran-/Vanadiumprojekt Red Basin durchgeführten Explorationsarbeiten, eine Zusammenfassung der erfassten Daten und Empfehlungen für weitere Explorationsarbeiten enthalten. Die Autoren des Berichts werden sich auf mehrere historische Informationsquellen stützen, darunter: der Bericht des New Mexico Bureau of Mines and Mineral Resources mit dem Titel Uranium Potential of the Datil Mountains-Pie Town Area, Catron County, New Mexico (Open-File Report No. 138) vom Juni 1981, der von Richard M. Chamberlin, Ph. D., verfasst wurde; der Bericht des Energieministeriums mit dem Titel An Assessment Report on Uranium in the United States of America aus dem Jahr 1980; und veröffentlichte historische Analyseergebnisse für das Projekt Red Basin, die im Zwischenbericht mit dem Titel Reconnaissance for Uranium in the Datil Region West of Socorro, New Mexico vom Mai 1970 beschrieben wurden.

Das Uran-/Vanadiumprojekt Red Basin befindet sich rund 15 Meilen nordöstlich von Pie Town (New Mexico), ca. 80 Meilen ost-nordöstlich von Springerville (Arizona) und etwa 85 Meilen südwestlich von Albuquerque (New Mexico). Die Region war in der Vergangenheit Gegenstand bedeutender Uranexplorationen, wobei die Exploration und eine Produktion in geringfügigem Ausmaß in den 1950er-Jahren aufgenommen wurde, als ein unbekanntes Unternehmen 1.194 Pfund U3O8 aus Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,17 % U3O8 produzierte (McLemore & Chenoweth, 2017).

Über First American Uranium Inc.

First American Uranium Inc. befasst sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Nordamerika. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Außerdem ist es bestrebt, ein Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Silver Lake durchzuführen. Die Konzessionsgebiete Silver Lake und Red Basin befinden sich in der Nähe des Goosly Lake und etwa 30 km südöstlich der Stadt Houston im Bergbaubezirk Omineca in British Columbia. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine 60%ige Beteiligung an einem Unternehmen, das indirekt eine 100%ige Beteiligung an den Uran-/Vanadium-Mineralclaims Red Basin in Catron County (New Mexico, USA) hält.

