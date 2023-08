Autoliv gibt Dividende bekannt

Der schwedisch-amerikanische Konzern Autoliv Inc. (ISIN: US0528001094, NYSE: ALV) wird am 22. September 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,66 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal an seine Anteilsinhaber ausbezahlen. Ex-Dividenden Tag ist der 6. September 2023. Ende November 2022 steigerte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,64 US-Dollar).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 2,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 94,00 US-Dollar (Stand: 21. August 2023) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,81 Prozent.

Autoliv ist 1953 von Lennart Lindblad in Schweden gegründet worden und hat sich als Autozulieferer auf Insassenschutzsysteme spezialisiert. Zu den Produkten zählen Sicherheitsgurte, Airbags, integrierte Kindersitze oder auch Fahrerassistenzsysteme. Der heutige Konzern entstand im Jahr 1997 aufgrund der Fusion der schwedischen Firma Autoliv AB mit der US-Firma Morton ASP. Autoliv beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 2,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,08 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 21. Juli 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 53 Mio. US-Dollar (79 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 22,75 Prozent im Plus (Stand: 21. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 7,94 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de