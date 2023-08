Gold: Wenig Bewegung

Seit nunmehr den letzten Rekordständen bei 2.081 US-Dollar vom 4. Mai dieses Jahres herrscht ein untergeordneter Abwärtstrend und drückte die Notierungen auf insgesamt 1.885 US-Dollar und somit eine wichtige Unterstützung bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement talwärts. Nun scheint sich an dieser Stelle doch noch eine Stabilisierung durchzusetzen, wenn auch vorläufig in einem kleinen Rahmen. Unglücklicherweise wurde dir 200-Tage-Durchschnitt zuletzt bärische gekreuzt, was zusätzlich Kräfte an dieser Stelle bindet.

EMA 200 im Fokus

Gelingt es zumindest den 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1.907 US-Dollar zu knacken, könnte auch der Doppelboden um 1.885 Punkten seine volle Wirkung entfalten und Aufwärtspotenzial an 1.920 US-Dollar und darüber 1.936 US-Dollar generieren. Am darüber verlaufenden Abwärtstrend würde dies noch nichts ändern. Ein bärisches Szenario für den Gold-Future würde sich unterhalb von 1.870 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis andeuten, die Verlustrisiken würden auf insgesamt 1.804 US-Dollar zunehmen.