Aktien New York Ausblick: Zahlen und Ausblick von Nvidia treiben Tech-Werte an

NEW YORK (dpa-AFX) - Hervorragende Geschäftszahlen und ein sehr optimistischer Ausblick des Chipkonzerns Nvidia dürften am Donnerstag die Technologiewerte am US-Aktienmarkt antreiben. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Index Nasdaq 100 0,87 Prozent höher auf 15 280 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen wird 0,17 Prozent tiefer erwartet.

Der Boom bei Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) ließ das Geschäft von Nvidia im vergangenen Quartal explosiv wachsen. Von Analysten und Branchenkennern hagelte es euphorische Kommentare und Lobeshymnen. Sophie Lund-Yates, Expertin bei Hargreaves Lansdown, etwa sieht einen "scheinbar unstillbaren Appetit" auf die Produkte des Unternehmens: "Der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz katapultiert die Nachfrage nach den komplexen Chips des Technologieunternehmens weiterhin in die Stratosphäre."

Die Aktien von Nvidia schnellten im vorbörslichen US-Handel um 6,7 Prozent in die Höhe. Damit steuern sie auf ein Rekordhoch zu.

Der Flugzeugbauer Boeing muss sich bei seinem meistgefragten Modell 737 Max mit weiteren Produktionsfehlern herumschlagen. So soll Boeings größter Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. Nun könnten Boeings Auslieferungspläne für den Mittelstreckenjet erneut in Gefahr geraten. Die Papiere des Flugzeugbauers fielen um 2,4 Prozent und die von Spirit Aerosystem um 7,3 Prozent.

Für die Anteilsscheine von Splunk ging es vorbörslich um gut 13 Prozent nach oben. Die Daten-Plattform hatte im zweiten Quartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen und einen überraschend optimistischen Jahresausblick präsentiert.

In den Geschäftszahlen von Snowflake sahen die Experten des Analysehauses Evercore Anzeichne einer Stabilisierung. Die Aktien des Softwareunternehmens gewannen im vorbörslichen Geschäft fast drei Prozent./la/jha/