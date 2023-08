MORPHOSYS - Depotwert auf dem Weg zum Jahreshoch!

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 30,080 € (XETRA)

Seit Jahresbeginn hat die MorphoSys-Aktie über 130 % zulegen können. Um diese Gewinne jedoch richtig einordnen zu können, muss man sich das langfristige Chartbild der Aktie anschauen. Mit Blick auf dieses relativieren sich die Jahresgewinne deutlich. Noch vor einigen Jahren zahlte man für einen Anteilschein zwischen 78 und 120 EUR. Momentan sind es trotz der jüngsten Gewinne gerade einmal 30 EUR.

Aller Anfang ist schwer!

Bekanntlich ist eine Bodenbildung im langfristigen Bärenmarkt eine der schwersten Aufgaben. Genau dieser Aufgabe hat sich die MorphoSys-Aktie in den vergangenen Monaten gewidmet. Hier konnten die Bullen gleich zwei Erfolge feiern. So gab es einen ersten Boden mit dem Anstieg über 20 EUR Mitte Mai und zuletzt den Ausbruch über 25 EUR. Seit Anfang Juni steckt die Aktie jedoch in einer Konsolidierung, wobei sich der Preisbereich ab ca. 28,75 EUR als hartnäckiger Widerstand herausgestellt hat. Diesem Preisbereich scheint man nun hinter sich lassen zu wollen.

Eine Entwicklung, die unseren Trademate-Experten Thomas May freuen wird. Mit einem Plus von über 30 % im Knock-out-Optionsschein liegt seine Position bereits komfortabel im Plus. Kurzfristige Gewinne könnten jetzt hinzukommen, beispielsweise zum oberen Rand der möglichen Flaggenformation im Bereich von 32-33 EUR.

Auf der Unterseite haben die Käufer beginnend ab ca. 28,75 EUR ihren ersten Unterstützungsbereich auf ihrer Seite. Mittelfristig wichtig ist jedoch vor allen Dingen der Preisbereich von 27 bis gut 25 EUR. Hier liegen die wichtigen Unterstützungen aus der jüngsten Konsolidierung, deren Unterschreiten eine Topformation (SKS-Formation) vollenden würde.

Fazit: Stück für Stück scheint sich die MorphoSys-Aktie auf ein neues Jahreshoch schieben zu wollen. Ob sich die Rally oberhalb von 32/33 EUR jedoch direkt beschleunigen kann, bleibt zunächst noch offen. Wichtig wäre es auf der anderen Seite vor allen Dingen, den Supportbereich ab 28,75 EUR kurzfristig zu halten.

