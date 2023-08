PELOTON - Was ist nach dem Einbruch zu tun?

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 5,410 $ (Nasdaq)

Am Mittwoch gab es in der Peloton-Aktie nach miserablen Zahlen einen massiven Einbruch. Die Aktie verlor 22,60 %. Sie fiel dabei unter stark erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeittief bei 5,05 USD, erholte sich danach in der Spitze aber auf 5,80 USD. Wie fügt sich dieser Einbruch in das Gesamtbild ein? Deutet er eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung an und ist er als Sell-off zu werten?

Die Peloton-Aktie befindet sich seit dem Ende des Hypes aus Coronazeiten und einem Allzeithoch bei 171,09 USD vom 14. Januar 2021 bei 171,09 USD in einer massiven Abwärtsbewegung. Am 03. Oktober 2022 fiel der Aktienkurs auf ein Tief bei 6,66 USD zurück. Damit setzte ein Bodenbildungsversuch ein. Dieser war phasenweise sogar chancenreich. Aber schon in den vergangenen Tagen deutete sich ein Abbruch dieses Versuchs an. Mit dem gestrigen Rückfall ist dieser Versuch endgültig beendet. Die Bewegung seit Oktober 2022 wurde damit von einer möglichen Bodenformation zu einer Fortsetzungsformation.

Da ist kein Boden und kein Sell-Off

Der gestrige Einbruch stellt auf mittelfristige Sicht ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der vergangenen gut 2 ½ Jahre dar. Diese kann in den nächsten Monaten zu Abgaben in Richtung 2,50 USD führen. Im Idealfall war der jüngste Kurssturz aber eine Art kleiner Sell-off. Also ein Sell-off der eine Erholung einleiten kann, aber keine Trendwende. Eine solche Erholung könnte kurzfristig zu einem Anstieg gen 6,62-6,66 USD führen.

Erst mit einem Ausbruch über 6,66 USD würde sich das Chartbild auf mittelfristige Sicht stabilisieren. Aber ein größeres Kaufsignal ergäbe erst mit einem Ausbruch über 9,82 USD. Erst dann käme der Bereich um 17,70/83 USD in Reichweite.

Fazit: Peloton ist mittelfristig ein klarer Short. Aber aktuell kann man mit einem Einstieg noch warten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)