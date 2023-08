TUI - Aktie am Abgrund!

TUI AG - WKN: TUAG50 - ISIN: DE000TUAG505 - Kurs: 5,994 € (XETRA)

Ich war heute früh ein wenig überrascht, als ich sah, dass es die TUI-Aktie gestern noch unter die Top 5 der am meisten gehandelten Werte auf Tradegate geschafft hat. Dabei konnte TUI die Apple-Aktie als auch die PayPal-Aktie hinter sich lassen. Konkrete News aus dem Unternehmen gab es gestern nicht, zumindest nicht in größerem Rahmen. Potenziell könnte die allgemein schwierige Lage inklusive der Klimaveränderungen für Skepsis bei Anlegern sorgen. Befeuert wird dies anscheinend auch noch aus dem Unternehmen selbst, welches einen schwierigen Winter sieht.

Hinzu kommt die charttechnisch kritische Ausgangssituation. Bereits seit Anfang August ist die Aktie auf dem Rückzug und nähert sich nun verdächtig nahe dem Jahrestief an. Damit kommt die gesamte Stabilisierung seit Ende April in Gefahr. Nicht zu vergessen ist dabei, dass sich all dies auf dem Allzeittief bei 5,632 EUR abspielt. Auf diesem ist man die letzten Monate anscheinend über nicht mehr als eine bärische Flaggenformation hinausgekommen, die jetzt nach unten verlassen wurde. Sollte sich dies bewahrheiten, sind neue Allzeittiefs nur eine Frage der Zeit. Dann stellt sich die Frage, wo die Käufer zurückkehren werden, denn Unterstützungen gibt es unterhalb von ca. 5,60 EUR keine. Ein mögliches rechnerisches Kursziel aus der Gesamtsituation ließe sich deutlich unterhalb von 4 EUR ableiten, womit es in der TUI-Aktie weiter dramatisch zugehen würde.

Zu diesem bärischen Szenario gibt es jedoch auch Alternativen. Im Rahmen dieser verteidigen die Käufer das bisherige Allzeittief und die Aktie kann zumindest in eine Range zwischen ca. 5,60 EUR und 7,20 EUR einschwenken.

Fazit: In der TUI-Aktie steht aktuell viel auf dem Spiel. Wenn die Käufer den Supportbereich bei 5,74-5,60 EUR nicht erfolgreich verteidigen können, könnte sich das Drama der Aktie weiter fortsetzen, auch in Richtung 4 EUR und tiefer. So weit würde ich jetzt jedoch noch nicht gehen. Bereits gestern gab es in der Nähe der entscheidenden Unterstützung Intraday-Käufe. Ganz chancenlos scheint die Aktie also nicht zu sein. Die erste Herausforderung ist jetzt jedoch im Bereich von ca. 6,40 EUR zu finden. Kann diese in den nächsten Tagen gemeistert werden, könnte man sich erneut ca. 7,20 EUR zuwenden.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)