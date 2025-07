Infineon und STMicro schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben ihre Kurskorrektur am Mittwoch sogar im positiven Marktumfeld ausgeweitet. In zwei Tagen verloren die Papiere des Chipkonzerns inzwischen über sechs Prozent und stoppten mit 36,11 Euro erst unweit ihrer 50-Tage-Linie. Am Montag hatte es noch so ausgesehen, als ob die Papiere der Bayern wieder einen Angriff auf ihr Jahreshoch vom Februar bei 39,43 Euro starten könnten. Insgesamt noch besser dastehende Aktien von STMicro büßten zur Wochenmitte gut 3 Prozent ein.

Nachdem tags zuvor die skeptischere Prognose von NXP Semiconductors die Branche belastet hatte, waren es nun die Signale von Texas Instruments und ASM International , die für Mollstimmung sorgten.

Papiere von ASM International brachen an der Euronext zeitweise zweistellig ein auf das Niveau vom Mai. Texas Instruments sackten vorbörslich im US-Handel um gut 11 Prozent ab.

JPMorgan-Experte Harlan Sur lobte zwar die Ergebnisse des Juni-Quartals. Der Ausblick sei jedoch vorsichtig beziehungsweise konservativ angesichts Zoll-Gegenwinds und mauen Geschäfts mit Chips für die Autobranche. Sur geht davon aus, dass die Nachfrage für Texas etwas schwächer bleibt als saisonal üblich./ag/mis