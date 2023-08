VONOVIA - Bärischer Fehlausbruch in der Aktie als Chance

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 20,660 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie gehört am Donnerstag zu den größten Gewinnern im DAX und muss sich zumindest zum Zeitpunkt dieser Analyse lediglich der Symrise-Aktie geschlagen geben. In Vonovia setzt sich damit die Anfang der Woche gestartete Kaufwelle weiter fort, nachdem es zuvor kurzzeitig kritisch gewesen ist. Die Aktie hatte den Supportbereich knapp unterhalb von 20 EUR per Tagesschlusskurs unterschritten. Am Dienstag fehlte es jedoch an Anschlussverkäufen und auch gestern konnte die Aktie weiter zulegen. Sind die charttechnische Gefahren damit gebannt?

Die Bären geraten in Schwierigkeiten!

Gebannt vielleicht nicht, denn mit den heutigen Gewinnen läuft die Aktie direkt auf den entscheidenden Widerstandsbereich um 21,35 EUR zu. Zudem kann die Aktie zwar seit einigen Tagen kräftig zulegen, eine Bodenformation ist im Tageschart aber noch nicht zu erkennen. Anders war dies eben zu Beginn der Woche in Sachen Topformation. Hier konnte mit dem Rückfall unter 19,90 EUR ein Doppeltop ausgemacht werden. Dieses wird entweder mit einer neuen Bodenformation oder aber einem neuen Hoch gekontert. Beides ist in der Vonovia-Aktie noch nicht zu sehen.

Trotzdem sind die aktuellen Kursgewinne in Vonovia eher ein Pluspunkt für die Bullen bzw. ein klarer Minuspunkt für die Bären. Das Restrisiko für erstere liegt im bereits angesprochenen Widerstandsbereich bei 21,35 EUR, wobei die Kurse mit dem heutigen Hoch bereits in den Wirkungsbereich dieser Widerstandszone gekommen sein dürften. Zum aktuellen Zeitpunkt bis jedoch noch keinen konkreten Hinweis dafür, dass die Kaufwelle beendet ist.

Fazit: Der Rutsch unter 19,90 EUR in der Vonovia-Aktie scheint sich zunehmend zum bärischen Fehlsignal zu entwickeln. Um dies zu bestätigen, müsste es in den nächsten Tagen aber auch auf Tagesbasis zu einer kleinen Bodenbildung oder aber deutlichen Kursen oberhalb von ca. 21,50 EUR kommen. Genau daran scheinen die Bullen momentan zu arbeiten. Da der Aktienkurs heute jedoch in den entscheidenden Widerstandsbereich einläuft, sollte das Kursgeschehen engmaschig verfolgt werden. Ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären könnte einsetzen.

