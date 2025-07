KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberger Druck ein Drittel höher

(Jahresangabe am Ende des ersten Ansatzes korrigiert: 2022)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Hohe Kursgewinne haben am Dienstag die Papiere von Heidelberger Druckmaschinen verbucht. Grund dafür ist eine Kooperation mit einem Rüstungshersteller. Zuletzt schnellten die im Nebenwerteindex SDax notierten Titel um gut ein Drittel auf 2,13 Euro nach oben. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit Ende April 2022.

Die Rally seit Anfang April 2025 zündet also die nächste Stufe. In diesem Jahr haben Heidelberger Druck knapp 135 Prozent gewonnen. Nach dem starken Anstieg der Aktie ist das Unternehmen an der Börse inzwischen wieder gut 650 Millionen Euro wert.

Im Zuge einer strategischen Partnerschaft mit Vincorion Advanced Systems steigt der Maschinenbauer in das Geschäft mit der Rüstungsindustrie ein. Für die ehemalige Militärtechniksparte des ostdeutschen Technologiekonzern Jenoptik sollen Regelungstechnik und Energieverteilungssysteme gebaut werden.

"Es ist das erste konkrete Projekt aus der Rüstungsindustrie, das wir vermelden können", sagte Unternehmenschef Jürgen Otto der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die ersten finanziellen Beiträge durch den Deal dürften nach Einschätzung der Experten von MWB Research zwar nur moderat ausfallen.

Die Heidelberger sicherten sich dadurch aber den Zugang zu einem Segment mit Wachstum und hohen Margen, das in Verbindung stehe mit dem Streben Europas zu mehr Rüstungsautonomie. Strategisch richte sich Heidelberger Druck damit auch stärker auf sicherheitskritische Technologien aus, wodurch die Geschäfte längerfristig robuster und werthaltiger würden./ajx/la/zb/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------