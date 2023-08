MERCEDES-BENZ - Noch ein paar Prozent abwärts und dann wieder Rally?

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 66,990 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz fiel im Juli 2022 auf ein Tief bei 50,19 EUR zurück und bildete danach einen Doppelboden aus. In der anschließenden Aufwärtsbewegung kletterte die Aktie an die Widerstandszone zwischen 76,43 EUR und 77,90 EUR.

Seit März 2023 befindet sich der Wert in einer volatilen Tradingrange zwischen diesem Widerstandsbereich und einer Unterstützung bei 65,41 EUR. Mitte Juni prallte der Aktienkurs an der oberen Begrenzung der Range nach unten ab und befindet sich seitdem in einer kurzfristigen Abwärtsbewegung. Gestern scheiterte der Wert an einem kleinen Widerstandsbereich um 68,45-68,81 EUR.

Kurzfristig weiter abwärts

Die Aktie von Mercedes-benz dürfte in den nächsten Tagen noch etwas unter Druck stehen. Ein Rückfall auf ca. 64,51 EUR ist möglich. Dort könnte die Aktie aber wieder nach oben abdrehen und in Richtung der größeren Widerstandszone ansteigen.

Ein Rückfall unter 64,51 EUR wäre allerdings ein klares Verkaufssignal und würde auf Abgaben in Richtung 61,66 EUR und möglicherweise sogar 50,19 EUR.

Fazit: Kurzfristig ist noch mit weiteren Verlusten zu rechnen. Dann könnte es aber gute Chancen auf einen CRV-Trade in der Aktie von Mercedes-Benz geben.

Mercedes-Benz-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)