Neue Regeln & spannende Preise! - Trader 2023 mit @SGZertifikate | Börse Stuttgart | Börsenspiel

Direkt zum Video auf YouTube

Jetzt beim Trader Börsenspiel 2023 mitmachen:

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/nachrichten/blog/boersenspiel-trader



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Brot und Spiele braucht der Mensch - wie gut, dass auch 2023 das Börsenspiel "Trader" in den Startlöchern steht. Richy und Patrick Kesselhut von der Société Générale besprechen alle Neuerungen, Details und natürlich was es zu gewinnen gibt. Alles Wichtige zu Spielgruppen, Depot-Reset und Start Kapital erfährst du in diesem Video!



Timestamps:

00:00 ► Intro

00:38 ► Gibt es dieses Jahr andere Regeln?

01:17 ► Für wen ist so ein Spiel eigentlich gemacht?

02:16 ► Startkapital, Zeitraum und sogar zwei Depots?

05:28 ► Das ist neu: Begrenzte Trades

06:30 ► Das ist neu: Spielgruppen

08:26 ► Rahmenprogramm

09:42 ► So funktioniert der Depot-Reset

10:37 ► Kurzes Zwischenfazit

11:56 ► Preise: Das gibts zu gewinnen

12:18 ► Patricks Tipp zum Börsenspiel

13:09 ► Abmoderation



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/