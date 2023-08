Royal Bank of Canada zahlt seit 1870 eine Dividende

Die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021, TSE: RY) zahlt am 24. November 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,35 CAD an die Investoren, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Record day ist der 26. Oktober 2023.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 5,40 CAD. Beim derzeitigen Börsenkurs von 122,62 CAD (Stand: 24. August 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,40 Prozent. Der Konzern zahlt seit dem Jahr 1870 Dividenden an seine Aktionäre. Im Mai 2023 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 2,3 Prozent.

Im dritten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2023 lag der Nettogewinn bei 3,81 Mrd. CAD nach 3,52 Mrd. CAD im Vorjahr, wie ebenfalls am 24. August 2023 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 14,49 Mrd. CAD (Vorjahr: 12,13 Mrd. CAD). Kanadas größte Bank beschäftigt über 97.000 Mitarbeiter und betreut weltweit rund 17 Mio. Kunden.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 3,68 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 166,63 Mrd. CAD (Stand: 24. August 2023).

Redaktion MyDividends.de