Allianz, W. P. Carey, BB Biotech: Warum sich mit 5 % Dividendenrendite zufrieden geben?

5 % Dividendenrendite sind derzeit bei den Aktien der Allianz (WKN: 840400), von W. P. Carey (WKN: A1J5SB) oder auch BB Biotech (WKN: A0NFN3) möglich. Wir sehen, dass wir sogar ein diversifizierteres Portfolio mit solchen Dividendenaktien zusammenstellen können. Den Zinsen sei dank: Es gibt einen Discount auf so manche spannende High-Yield-Aktie.

Wenn wir als Investoren über ein Portfolio nachdenken, so sollten wir irgendwann zu dem Punkt kommen, an dem wir uns die Frage stellen: Warum sollten wir uns mit 5 % Dividendenrendite zufrieden geben? Es ist nichts verkehrt daran, solche Aktien zu kaufen. Aber der smarte Einkommensinvestor fragt nach mehr.

Gute Gründe für 5 % Dividendenrendite

Aktien wie die der Allianz, von W. P. Carey und von BB Biotech bieten in Teilen sogar sehr stabile Dividenden. Das heißt: Wir können uns ein passives Einkommen generieren, das zugleich eine hohe Ausschüttung ermöglicht. Eine Dividendenrendite von 5 % kann zudem ein guter Kompromiss aus einer soliden Chance, einem vertretbarem Risiko und einer günstigen Bewertung sein.

Insbesondere, wenn man ein Last-Minute-Passives-Einkommen aufbauen will sind solche Dividendenaktien eine gute Wahl. W. P. Carey und die Allianz zeigen zudem: Die Dividenden sind historisch sehr sicher. Das zeigt, dass es wirklich gute Gründe geben kann, um solche Aktien zu kaufen.

Wir können diversifizieren. Ja, wir können viele solcher Dividendenaktien kaufen. Im Segment der REITs, aber auch bei so manch anderer ausschüttenden Aktie sind 5 % Dividendenrendite möglich. Das heißt, dass wir in viele Aktien investieren können, die uns einen solchen Wert ermöglichen.

Die bessere Idee: Warum streben wir nicht nach mehr?

Aber wir als Einkommensinvestoren sollten bei 5 % Dividendenrendite definitiv nicht aufhören. Wir sollten bei jeder Dividendenaktie darauf schauen, ob Zuwächse möglich sind. Oder ob durch eine günstige, fundamentale Bewertung die Aussicht auf eine solide Aktienkursperformance besteht. Ist das der Fall, so sind Aktien womöglich eine bessere Wahl. Das bedeutet allerdings auch, dass wir uns nicht auf solche Kennzahlen konzentrieren sollten. Nein, wir als Einkommensinvestoren müssen uns entscheiden. Und eben die Auswahl treffen, wo wir Raum für mehr Dividende oder eine größere Maximalrendite sehen.

Aber auch bei dem Gedanken sollten wir nicht stoppen. Einkommensinvestoren sollten ihr Portfolio so strukturieren, dass eben nicht nur stabile 5 % Dividendenrendite in Summe möglich sind. Der Ansatz sollte sein, dass unser gesamter Korb aus Dividendenaktien so strukturiert ist, dass unser Portfolio mehr Rendite ermöglichen kann. Oder: Mehr passives Einkommen, indem wir Dividendenwachstum erhalten.

Es klingt vielleicht banal. Aber es ist vom Ansatz her essentiell: Wenn wir auf ein hohes, passives Einkommen setzen möchten, mögen 5 % Dividendenrendite eine clevere Wahl sein. Aktien wie die der Allianz, W. P. Carey oder auch BB Biotech können uns einen solchen Wert ermöglichen. Aber wir sollten bei jeder einzelnen Dividendenaktie darauf achten, dass sie unser Gesamtrenditepotenzial steigern und nicht einfach nur ein Name mit 5 % Dividendenrendite sind. Sie sollten uns weiter bringen.

Entweder mit Dividendenwachstum. Oder mit der Perspektive auf zusätzliche Aktienkursperformance. Beziehungsweise, im Idealfall: Mit beidem. Das sind dann wirklich die besten Aktien, die uns ein hohes passives Einkommen ermöglichen und eben nicht nur 5 % Ausschüttungsrendite zu bieten haben. Zwar erfordert das, dass wir selektiv agieren. Aber es ist es meiner Meinung nach definitiv wert.

Der Artikel Allianz, W. P. Carey, BB Biotech: Warum sich mit 5 % Dividendenrendite zufrieden geben? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von BB Biotech und W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

