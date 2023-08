JINKOSOLAR - Verkaufsdruck bleibt erhalten

Open End Turbo auf Jinkosolar Holdings Company Limited - WKN: HS1DFL - ISIN: DE000HS1DFL8 - Kurs: 0,920 € (HSBC)

JinkoSolar Holding Co. Ltd. - WKN: A0Q87R - ISIN: US47759T1007 - Kurs: 30,400 $ (NYSE)

Die Aktie von JinkoSolar markierte im Oktober 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 90,20 USD. Danach fiel der Wert in einer schnellen Abwärtsbewegung auf 28,39 USD zurück. Von dort aus erholte sich der Wert in einer bärischen Flagge auf 76,92 USD.

Seit Juli 2022 prägt erneut eine Abwärtsbewegung das Kursgeschehen. Dieser führte die Aktie zunächst auf 38,43 USD. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung durchbrach der Wert Anfang August dieses Tief. Seitdem steht die Aktie erneut massiv unter Druck. Sie nähert sich dem Tief bei 28,39 USD bereits deutlich an.

Im Musterdepot Active Trading, das ich im Rahmen von stock3 Trademate führe, habe ich am 14. August im Hebelzertifikat mit der Isin: DE000HS1DFL8 eine Position eröffnet. Noch am selben Tag konnte ich nach einem Anstieg des Hebelzertifikats von 51,11 % mit einem Verkauf von 2/3 der Position das Kapital aus dem Trade entnehmen, so dass die Restposition ohne Risiko für das Depot weiterlaufen kann. Inzwischen notiert das Zertifikat bei 0,93/0,97 EUR und damit 106,67 % im Plus.

Verkaufswelle kann noch weitergehen

Trotz der massiven Verluste in den letzten Wochen deutet sich bisher kein Boden in der Aktie von JinkoSolar an. Diese Abwärtsbewegung dürfte also noch weitergehen. Das Tief bei 28,39 USD kann zwar temporär Halt bieten, aber mittelfristig ist mit weiteren Abgaben gen 24,12 USD zu rechnen. Dort könnte dann aber eine größere Rally starten.

Ein prozyklisches Kaufsignal ist aktuell weit weg. Vermutlich erst ein Ausbruch über 38,43 USD würde zu einer gewissen Stabilisierung im Chartbild führen.

Fazit: Die Abwärtsbewegung in der Aktie von JinkoSolar ist intakt. Eine Bodenbildung ist nicht in Sicht. Mittelfristige Ziele auf der Unterseite sind noch offen, auch wenn sich die Aktie diesen bereits deutlich angenähert hat.

JinkoSolar Holding Co. Ltd.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)