WALT DISNEY - Die Bullen brauchen ein kleines Wunder

The Walt Disney Co. - WKN: 855686 - ISIN: US2546871060 - Kurs: 83,360 $ (NYSE)

Die Aktie des Unterhaltungskonzerns Walt Disney markierte im März 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 203,02 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung.

Im November und Dezember 2022 setzte der Wert auf der Unterstützung bei 86,25 USD auf. In beiden Fällen bot diese Marke Unterstützung. Im Juli 2023 fiel die Aktie erneut auf diesen Unterstützungsbereich. In den letzten Wochen konnte sich der Wert nicht von dieser Marke lösen. In der letzten Woche durchbrach die Aktie diese Unterstützung mit einer langen schwarzen Kerze. Neben der Unterstützung bei 86,25 USD sind im längerfristigen Kontext noch die Marken bei 79,07 USD und 75,31 USD wichtig.

Weitere Verkaufswelle droht

Der Rückfall unter 86,25 USD könnte eine weitere Verkaufswelle in der Aktie von Walt Disney auslösen. Zunächst liegen die weiteren Abwärtsziele bei 79,07 USD und 75,31 USD. Gelingt es der Aktie nicht, in diesem Bereich einen Boden auszubilden, dann wäre eine weitere Verkaufswelle zu erwarten. Diese könnte sich über mehrere Monate erstrecken und zu Abgaben bis 43,37 USD - 40,81 USD führen. Dort liegt eine Unterstützungszone aus den alten Allzeithochs der Jahre 1998 und 2000 und das log. 61,8% Retracement der Rally ab März 2009.

Ein mittelfristiges Kaufsignal ist aktuell weit entfernt. Dafür müsste die Aktie den Widerstandsbereich um 97,86 - 98,60 USD durchbrechen. Erst dann wäre ein Rally gen 126,48 - 129,26 USD möglich.

Fazit: Die Aktie von Walt Disney befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer gefährlichen Lage. Die Bullen müssen sich jetzt schnell zeigen, sonst droht eine nochmalige Halbierung des Aktienkurses.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)