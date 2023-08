McDonald’s – Fast-Food-Konzern überzeugt mit attraktiver Langfriststory!

Werbung

Branchenprimus überzeugt mit überlegener Langfriststrategie!

McDonald‘s gehört zu den attraktivsten Langfriststorys bei den US-Big-Caps im Consumer-Segment. Der Branchenprimus mit Sitz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois hat es dank seiner überlegenen Langfriststrategie in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich verstanden, seinen profitablen Wachstumskurs auch in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich fortschreiben zu können. McDonald‘s trifft mit seinen neuen Menüvariationen den Nerv der Zeit und versteht es dabei geschickt, etwa durch den Rollout von veganen und vegetarischen Kombi-Menüs neue Kundengruppen zu erschließen. Dank seines breit gefächerten Produktmix, mit dem man neben höherpreisigen Spezialitäten auch Basics wie Hamburger, Cheeseburger, Wraps oder Kaffee- und Kuchenspezialitäten (McCafé) abdeckt, hat McDonald‘s in puncto Menüauswahl gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn. In Verbindung mit neuen Kombi-Menüs und Promotion-Aktionen gelingt es McDonald‘s, der Konkurrenz nicht zuletzt auch dank seines gut ausgebauten Filial- und Delivery-Netzwerks Marktanteile abzujagen. Denn der US-Branchenprimus hat die krisenbedingte Auszeit genutzt und vor allem sein Delivery-Service-Netzwerk durch Kooperationen mit Door Dash, Uber Eats und anderen Food-Delivery-Serviceanbietern gezielt erweitert. Dies macht sich bezahlt, da man im Onlinesegment seit Jahren deutlich zweistellige Umsatzzuwächse vorzuweisen hat und mittlerweile knapp 40 % seiner Umsatzerlöse über digitale Kanäle erzielt. Aufgrund der konsequent umgesetzten 3D-Wachstumsstrategie (Digital, Delivery, Drive Thru) hat McDonald‘s der Konkurrenz auch auf der Kostenseite einiges voraus. Digitale Bestellterminals in stationären Filialen und Drive-Thru-Schaltern oder Menübestellungen und das Bezahlen via Smartphone-App sorgen nicht nur für eine schnelle Orderabwicklung, sondern helfen auch, die Personalkosten nachhaltig zu senken. Da McDonald‘s seine überlegene Preissetzungsmacht auch im aktuell inflationären Umfeld ausspielen kann, gelingt es dem Fast-Food-Branchenprimus trotz zuletzt deutlich gestiegener Rohstoff- und Energiepreise überdurchschnittlich hohe Margen zu erzielen.

McDonald‘s Rewards-Programm kurbelt Neukundenwachstum an!

Als voller Erfolg erweist sich für McDonald‘s das Bonusprogramm „MyMcDonald’s Rewards“, mit dem man durch Rabattangebote und Bonus-Features erfolgreich auf Neukundenfang geht. Registrierte Nutzer erhalten via Smartphone-App attraktive Rabattangebote und Bonus-Features, was bei den Usern gut ankommt. Kundentreue zahlt sich dabei aus, da man bei jeder Bestellung via Smartphone-App Bonuspunkte erhält, die man wiederum für Gratisgetränke oder beliebte McDonald‘s-Produkte wie BigMac‘s, Hamburger oder Cheeseburger eintauschen kann. Mit mehr als 40 Millionen App-Nutzern allein in den USA hat McDonald‘s Rivalen wie Starbucks mittlerweile deutlich hinter sich gelassen. Im internationalen Vergleich schneidet McDonald‘s deutlich besser ab, als Starbucks, Chipotle Mexican Grill, Burger King & Co. Denn mit weltweit mehr als 127 Millionen Downloads war die „MyMcDonald’s Rewards“-App die mit Abstand beliebteste Food-App in 2022.

Neue Menüvariationen zahlen sich aus – McDonald‘s pulverisiert im Q2 die Erwartungen

Auch operativ konnte der Fast-Food-Gigant zuletzt überzeugen, was die jüngsten Q2-Zahlen eindrucksvoll belegen. Wegen deutlicher Preiserhöhungen verbesserte sich der bereinigte Gewinn je Aktie unerwartet deutlich auf 3,17 USD (Vorjahreszeitraum: 2,55 USD), während der Analystenkonsens hier lediglich ein EPS von 2,79 USD erwartet hatte. Auch bei den Umsatzerlösen überzeugte man auf Konzernebene mit einem unerwartet deutlichen Anstieg von 13,63 % auf 6,50 Mrd. USD. Und bei den vergleichbaren Filialumsätzen überraschte McDonald‘s auf Konzernebene auch dank der Einführung neuer Menüvariationen mit einem unerwartet deutlichen Anstieg von 11,7 %, womit man deutlich über den Konsenserwartungen von 8,88 % gelegen hatte. Auch auf dem hart umkämpften US-Heimatmarkt überraschte McDonald‘s bei den so genannten Same-Store-Sales mit einem zweistelligen Umsatzplus. Zu verdanken hatte McDonald‘s das starke Abschneiden im Q2 einmal mehr seinem guten Gespür für trendige neue Menüvariationen. Mit dem auf zahlreichen Social-Media-Kanälen wie TikTok, YouTube oder Instagram gehypten Grimace-Milchshake landeten die Marketingstrategen des Fast-Food-Konzerns einen Volltreffer. Denn das an die gleichnamige McDonald‘s-Werbefigur angelehnte pinkfarbene Blaubeer-Milchmixgetränk sowie das Grimace-Birthday-Menu kurbelten die Umsätze in den USA kräftig an. Entsprechend konnte der Fast-Food-Branchenprimus auf dem hart umkämpften US-Heimatmarkt bei den so genannten Same-Store-Sales mit +10,3 % ein zweistelliges Umsatzplus vorweisen.

McDonald‘s – Fast-Food-Branchenprimus weiter auf profitablem Wachstumskurs!

McDonald‘s konnte mit seinem deutlich besser als erwarteten Q2-Ergebnis einmal mehr seine Ausnahmestellung im Fast-Food-Segment unter Beweis stellen. Da sich der Druck auf der Kostenseite weiter abschwächt und McDonald‘s weiter an der Preisschraube dreht, hat der Konzern gute Chancen, auch im weiteren Jahresverlauf positiv zu überraschen. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS-Anstieg von 10,10 auf 10,63 USD, während der Gewinn je Aktie in 2024 laut den Experten von FactSet bereits bei 11,43 USD je Aktie liegen soll. Damit würde das KGV auf 24,5 sinken, was für den Branchenprimus im Fast-Food-Segment auch im Branchenvergleich moderat erscheint.

