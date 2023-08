Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise mit zwei Red Dot Design Awards ausgezeichnet



30.08.2023 / 09:00 CET/CEST



Basel, 30. August 2023. Rund ein Jahr nach dem konzernübergreifenden Rebranding gewinnt Baloise mit dem neuen Markenauftritt zwei prestigeträchtige Red Dot Design Awards und wird in den Kategorien «Corporate Design & Identity: Relaunch» und «Sound Design: Corporate Sound Concepts» ausgezeichnet. Der Red Dot Design Award zählt zu den grössten Designwettbewerben weltweit. Vor rund einem Jahr haben wir unseren neuen Markenauftritt lanciert und treten seither gruppenweit als Baloise auf – frischer und dynamischer. Für unsere neue Markenidentität wurden wir nun mit zwei Red Dot Design Awards ausgezeichnet. In der Disziplin «Red Dot Award: Brands & Communication Design» konnte Baloise sowohl in der Kategorie «Corporate Design & Identity: Relaunch» und «Sound Design: Corporate Sound Concepts» überzeugen. «Es ist eine grosse Ehre, dass unsere Marke gleich in zwei Kategorien mit dem international angesehenen Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Die Awards sind eine Würdigung der abteilungs- und länderübergreifenden Zusammenarbeit, die unsere Mitarbeitenden im Rahmen unseres Rebrandings geleistet haben, um Baloise einen neuen Auftritt zu verleihen», freut sich Daniel Zangger, Head of Branding bei Baloise. Über den Red Dot Design Award



Der Red Dot Design Award zählt mit jährlich rund 20’000 Einreichungen zu den grössten Designwettbewerben weltweit und unterteilt sich in drei Disziplinen: Red Dot Award: Product Design

Red Dot Award: Design Concept

Red Dot Award: Brands & Communication Design Die besten Marken und Kommunikationsdesignprojekte eines jeden Jahres werden in der Disziplin «Red Dot Award: Brands & Communication Design» prämiert. Dieses Jahr wurden die rund 9’000 Einreichungen aus 56 Ländern von einer 24-köpfigen Jury bewertet. Kontakt Baloise

