Gold: Erste Hürden erreicht

Nachdem bei 2.081 Dollar das Edelmetall seinen vorläufig letzten Höhepunkt exakt an den Verlaufshochs aus 2020 erreicht hatte, folgte eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung zurück auf 1.885 US-Dollar und somit das 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung. Zwar wurde der EMA 200 zeitweise unterschritten, schnell holten Investoren das Metall an dieser Stelle ab und trieben die Notierungen an 1.936 US-Dollar und somit ein erstes Ziel ab. Zeitgleich notiert Gold nun an seinem seit Anfang Mai bestehenden Abwärtstrend, den es für ein Folgekaufsignal gilt zu überwinden.

Ausbruch und los

Notierung in oberhalb von 1.950 US-Dollar würden die Annahme weiterer Kursgewinne an 1.949 und 1.987 US-Dollar definitiv stützen. Der Wegfall des Abwärtstrends könnte mittelfristig Aufwärtspotenzial sogar an 2.020 US-Dollar freisetzen, wovon Investoren überdurchschnittlich durch den Einsatz von entsprechenden Zertifikaten profitieren können. Ein Kursrutsch unter 1.870 US-Dollar und damit unter den mittelfristigen Aufwärtstrend dürfte dagegen zu Verlusten auf 1.840 und darunter 1.729 Dollar führen.