PDD HOLDINGS - Starker Sprung nach Zahlen

PDD Holdings Inc - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 93,220 $ (Nasdaq)

PDD Holdings gab am Dienstag vorbörslich Zahlen bekannt. Die Aktie schoss daraufhin an der Nasdaq um 15,43 % nach oben. Der Umsatz zog im Vergleich zum Vorjahresquartal um 66 % an, das operative Ergebnis um 46%, wobei auch die operative Marge anzog.

Die Aktie markierte nach einem radikalen Abverkauf im März 2022 ein Tief bei 23,19 USD. Seitdem befindet sie sich wieder in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach der Wert schon früh den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und kletterte anschließend auf ein Hoch bei 106,38 USD im Januar 2023.

Nach einem Rücksetzer auf das log. 38,2% Retracement bei 59,49 USD kam es am 25. Juli zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Januarhoch. Bei 92,79 USD setzten Gewinnmitnahmen ein, die zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend seit dem Jahreshoch führten. Am Dienstag sprang der Wert auf ein neues Hoch in der Rally seit Mai 2023. Der Schlusskurs liegt nur knapp darüber. Die Aktie riss zudem gestern ein großes Gap zwischen 81,63 USD und 89,50 USD. Dieses Gap bildet zusammen mit dem Abwärtsgap vom 11. August ein Inselgap. Der gemeinsame Bereich liegt zwischen 82,37 USD und 83,81 USD.

Rally dürfte weitergehen

Das Chartbild der Aktie von PDD Holdings macht nach dem gestrigen Kurssprung weiterhin einen bullischen Eindruck. Das Aufwärtspotenzial ist nicht ausgereizt. Kursgewinne in Richtung 106,38 USD und später 158,70-163,60 USD sind möglich. Rücksetzer bis an den gemeinsamen Bereich der beiden Gaps müssen kurzfristig allerdings einkalkuliert werden.

Ein Rückfall unter diesen gemeinsamen Bereich wäre ein schwerer Rückschlag für die Bullen. Zwar lägen dann um den EMA 200 (Tagesbasis) bei aktuell 75,56 USD schon wieder mehrere wichtige Unterstützungen. Aber diese würden dann vermutlich nur temporär Halt bieten. Anschließend wäre mit Abgaben gen 59,45 USD zu rechnen.

Fazit: Die Aktie von PDD Holdings bietet noch reichlich Potenzial. In wenigen Tagen dürfte es aber bessere Kaufchancen geben als heute.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)