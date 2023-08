Versicherer Prudential verdient im Neugeschäft mehr

LONDON/HONGKONG (dpa-AFX) - Der britische Lebensversicherer Prudential hat im ersten Halbjahr seinen Gewinn aus dem Neugeschäft deutlich steigern können. Dieser wuchs um 36 Prozent auf 1,49 Milliarden US-Dollar (1,37 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Das war etwas mehr als von Bloomberg befragte Analysten zuvor erwartet hatten. Unter dem Strich verzeichnete der auf Asien und Afrika ausgerichtete Konzern einen Gewinn von 947 Millionen Dollar - ein Jahr zuvor hatte er noch einen Verlust von 1,5 Milliarden Dollar ausgewiesen. Der neue Vorstandschef Anil Wadhwani will die Ergebnisse aus dem Neugeschäft in den Jahren 2022 bis 2027 jährlich im Schnitt um 15 bis 20 Prozent steigern, wie Prudential nach einer Strategieprüfung ankündigte./men/nas/stk