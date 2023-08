Hoffnung auf Lockerung - Cannabis-Aktien springen an!

Aurora Cannabis Inc. - WKN: A2P4EC - ISIN: CA05156X8843 - Kurs: 0,465 $ (Nasdaq)

Tilray Brands Inc - WKN: A2JQSC - ISIN: US88688T1007 - Kurs: 2,660 $ (Nasdaq)

Canopy Growth Corp. - WKN: A140QA - ISIN: CA1380351009 - Kurs: 0,455 $ (Nasdaq)

High Tide Inc - WKN: A2PBPS - ISIN: CA42981E4013 - Kurs: 1,390 $ (Nasdaq)

Cronos Group Inc. - WKN: A2DMQY - ISIN: CA22717L1013 - Kurs: 1,870 $ (Nasdaq)

WM Technology Inc - WKN: A2PS0Z - ISIN: US92971A1097 - Kurs: 1,490 $ (Nasdaq)

SNDL Inc - WKN: A3DQXY - ISIN: CA83307B1013 - Kurs: 1,660 $ (Nasdaq)

Green Thumb Industries Inc. - WKN: A2JN3P - ISIN: CA39342L1085 - Kurs: 7,495 € (L&S)

Hydrofarm Holdings Group Inc. Registered Shares DL -,0001 - WKN: A2QKU3 - ISIN: US44888K2096 - Kurs: 1,040 $ (Nasdaq)

Innovative Indl Properties - WKN: A2DGXH - ISIN: US45781V1017 - Kurs: 84,060 $ (NYSE)

Obwohl Marihuana und Cannabisprodukte in der Hälfte der US-Bundesstaaten legal und für den Freizeitgebrauch freigegeben sind, unterliegt Cannabis formal weiterhin den Richtlinien des "Controlled Substances Act". Dieses 1970 von Präsident Nixon im Zuge des "War on Drugs" unterzeichnete Gesetz bildet die Grundlage für die bundesweite US-amerikanische Drogenpolitik und ordnet Cannabis in die härteste Klassifizierung "Schedule 1" ein, zusammen mit Drogen wie Heroin, LSD oder MDMA (Ecstasy). Laut diesem Gesetz gilt Marihuana als Substanz "ohne derzeit anerkannte medizinische Verwendung und hohem Missbrauchspotenzial".

In einem Brief an die Drogenvollzugsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration) empfiehlt das amerikanische Gesundheitsministerium HHS jetzt die Herabstufung von Cannabis in die Kategorie "Schedule 3", also Substanzen mit einem "moderaten bis niedrigem Potenzial für physische und psychische Abhängigkeit". In diese Kategorie fallen z.B. bestimmte Codein-Produkte, Ketamin oder anabolen Steroide. Wie ein Sprecher der DEA bekanntgab, soll nun eine Überprüfung der Klassifizierung von Cannabis folgen (Quelle: cnbc.com).

Hoffnung für eine darbende Branche

Die Cannabis-Branche in Nordamerika liegt am Boden. Nach einem Hype im Zuge der Corna-Krise gerieten die Firmen und Aktien in einen weiteren Abwärtsstrudel. Die in den letzten Jahren vorangetriebene Legalisierung in den USA läuft weiterhin schleppend.

Die Unternehmen haben Probleme, Zugang zum traditionellen Bankensektor zu erhalten und auch der Handel über Grenzen der Bundesstaaten hinweg gestaltet sich schwierig, da Cannabis nur in etwa der Hälfte der US-Bundesstaaten legalisiert ist.

Eine bundesweite Neuklassifizierung würde das Potenzial zu einer enormen Markterweiterung bereithalten. Cannabis ist in den USA eine Milliarden-Dollar-Industrie und eine wichtige Einnahmequelle in den Bundesstaaten, in denen es legalisiert wurde.

Cannabis-Aktien als größte Kapitalvernichter

Cannabis-Aktien gehörten in den vergangenen Jahren zu den größten Kapitalvernichtern und sind schlichtweg ein Ärgernis für Anleger. Schon seit Jahren gehören sie in die Kategorie hochspekulativer Spekulationsobjekte und sind lediglich Spielball von Glücksrittern und Zockern.

Die meisten Aktien notieren nahe ihrer Allzeittiefs und Bodenbildungen fehlen weiterhin. Hier gibt es in der Summe noch keine Anzeichen für eine Trendwende, selbst wenn einige Aktien bereits Stabilisierungstendenzen zeigen. Erst mit soliden Trendwendeansätzen in den Chart wären diese Papiere wieder interessant für einen längeren Aufschwung.

Fazit: Die gestrige Meldung schürt neue Hoffnung in der Cannabis-Branche. Ob gesetzliche Änderungen folgen werden, bleibt abzuwarten. Nach wie vor ist der politische Widerstand gegen eine Legalisierung groß, sehr zum Leidwesen der Cannabis-Firmen. Die Kursverläufe der Aktien sprechen Bände. Von einer Trendwende ist der Cannabis-Sektor noch weit entfernt. Selbst wenn die Aktien jetzt nach oben schießen sollten - was durchaus möglich erscheint - bleiben sie weiterhin extrem riskante Wetten, um die vorsichtige Anleger einen weiten Bogen machen.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)