Inflation in Österreich zieht im August wieder an

Wien (Reuters) - In Österreich hat die Inflation im August wieder zugenommen.

Einer Schnellschätzung von Statistik Austria zufolge ist die harmonisierte Inflationsrate (HVPI) auf 7,6 Prozent gestiegen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Im Juli hatte die Teuerung noch 7,0 Prozent betragen. Der Anstieg gehe vor allem darauf zurück, dass die Treibstoffpreise die Inflation weitaus weniger senken als in den Monaten davor. "Die besonders hohen Anstiege der Preise im September und Oktober 2022 sprechen allerdings dafür, dass sich in den nächsten Monaten im Jahresvergleich der bisherige Trend zu sinkenden Inflationsraten fortsetzt", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

