Direkt zum Video auf YouTube

Dax und MDax zeigen im Vorfeld der wichtigen PCE Daten in den USA heute um 14:30 Uhr eine ordentliche Dynamik. Die große Frage ist, ob diese Dynamik auch am Nachmittag bestehen bleiben kann. Die Inflationsrate in Europa hat einen weniger starken Rückgang gezeigt als erwartet, der Markt verkraftet das bislang gut.

Derweil springen Aktien von Salesforce nach den Zahlen wie erwartet an. Das Unternehmen hat der Dreh vom Umsatzwachstum zur Profitabilität geschafft. Anleger blicken positiv in die Zukunft. CrowdStrike liefert ebenfalls gute Zahlen und hebt die Prognosen an. Die Aktie reagiert positiv, zeigt aber keinen Freudensprung. Bei Palantir liefern sich Analysten einen heftigen Schlagabtausch. Ein Buy-Rating der Bank of America steht einem frischen Sell-Rating von Morgan Stanley gegenüber!