Western Digital: Aktie hebt ab

Nach einem erfolgreichen Test der unteren Begrenzung bestehend seit 2016 im Bereich von 27,40 US-Dollar gelang ein erster Aufwärtsimpuls an 45,24 US-Dollar, in dieser Woche konnte Western Digital sogar frische Jahreshochs etablieren. Allerdings steckt der Wert nun auch an seinem kurzfristigen Abwärtstrend fest, sodass erst oberhalb dessen ein vollwertiges Kaufsignal mit mehrwöchigen Anstiegschancen generiert werden dürfte.

Abwärtstrend und EMA 200 im Fokus

Wochenschlusskursnotierungen oberhalb von 46,75 US-Dollar würden unmittelbare Anstiegschancen zunächst an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 48,99 US-Dollar eröffnen. Aber erst darüber dürften wieder weitere Kapitalzuflüsse in das Papier strömen und Kursgewinne an 50,95 und mittelfristig 63,36 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Entsprechend gut würde sich dieser Ansatz für ein Long-Investment nach Beendigung des laufenden Abwärtstrends anbieten. Auf der Unterseite sollten Investoren von Rücksetzern zurück auf den EMA 50 bei 41,11 US-Dollar nicht überrascht sein. Geht dagegen das Vorwochentief bei 38,84 US-Dollar zu Bruch, müsste noch einmal mit Abschlägen von 36,00 US-Dollar gerechnet werden.