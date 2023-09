EU genehmigt angepassten Corona-Impfstoff von Biontech

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Kommission hat am Freitag den aktualisierten Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen.

Er soll in den Impfkampagnen der EU-Länder in diesem Herbst gegen die dominierende Variante Omicron XBB.1.5 eingesetzt werden. Der Impfstoff Comirnaty ist die dritte angepasste Impfung, die in der EU eingesetzt wird. Die Kommission genehmigte die Verwendung für Erwachsene, Kinder und Säuglinge ab sechs Monaten.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte den Impfstoff Anfang dieser Woche zugelassen. Sie empfiehlt eine Impfung mit dem aktualisierten Vakzin unabhängig von vorangegangenen Corona-Impfungen. Biontech und Pfizer hatten angekündigt, den Impfstoff unmittelbar nach der Zulassung an die EU-Staaten liefern zu können.

