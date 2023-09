AMD - Bullische Konsolidierung?

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 109,450 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 164,46 USD aus dem November 2021 deutlich ab. Sie fand erst bei 54,57 USD im Oktober 2022 einen Boden. Danach zog der Aktienkurs wieder steil an. Am 01. Februar 2023 gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Am 13. Juni notierte der Wert im Hoch bei 132,83 USD.

Seitdem konsolidiert er in einem bullischen Keil. Dabei fiel aber kurzzeitig unter das Zwischenhoch aus März 2023 bei 102,43 USD zurück, drehte aber knapp über dem EMA 200 wieder nach oben. Die Aktie nähert sich der Oberkante des Keils bei aktuell 112,25 USD an.

Kaufwelle, wenn …

Gelingt der AMD-Aktie ein Ausbruch aus dem Bullkeil nach oben, dann ergäbe sich Potenzial Richtung Jahreshoch und bei einem Ausbruch darüber sogar an das Allzeithoch.

Sollte der Wert allerdings unter den EMA 200 bei aktuell 99,45 USD abfallen, dann müsste mit Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit Oktober 2022 gerechnet werden. Dieser verläuft aktuell bei 78,45 USD.

Fazit: Die AMD-Aktie hat die Chance auf ein größeres Kaufsignal. Noch hat sie dieses aber nicht ausgebildet.

AMD-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)