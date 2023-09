PAYPAL - Das wird eine wichtige Woche für die Aktie!

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 63,570 $ (Nasdaq)

Mit Blick auf die jüngsten Gewinne in der PayPal-Aktie darf die Frage erlaubt sein, ob den Käufern der Turnaround gelungen ist. Immerhin fiel die Aktie Mitte August noch auf ein neues Jahrestief zurück. Anleger trauten der Aktie einfach nicht über den Weg, auch wenn es schon seit Sommer 2022 immer wieder zu Stabilisierungsversuchen gekommen ist. Mit dem jüngst erreichten neuen Tief hätte es sogar eine Beschleunigung im Abwärtstrend geben können. Stattdessen aber zeigt sich jetzt eine kleine inverse Bodenformation und das auf eine mittelfristig wichtigen Supportbereich.

Ist das Tief gefunden?

So positiv die kurzfristige Entwicklung in der PayPal-Aktie derzeit ist, so vorsichtig muss man immer noch sein. Es ist nicht das erste Mal, dass mittelfristig neue Tiefs gekauft werden und so eine größere Erholung eingeleitet werden konnte. Der große Trendwechsel ist bis dato aber nie gelungen und auch aktuell ist die Aktie noch weit von einem solchen entfernt.

Auf der anderen Seite sind natürlich weder die Bodenformation noch die jüngsten Kursgewinne wegzudiskutieren. In der aktuellen Woche könnte es kleinere Korrekturen geben, um dann idealerweise weiter Druck in Richtung der zentralen Widerstandszone um 66 USD zu machen. Dort stünde eine erste, größere Entscheidung an. Kann der dortige Widerstandsbereich nachhaltig überwunden werden, könnte man das Abwärtsgap von Anfang August schließen und damit auch das bisherige Sommerhoch anlaufen.

Lichter aus!

Das bullische Szenario ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit. Sollten die Verkäufer mit aller Wucht zurückschlagen und ihrerseits Kurse unterhalb von ca. 59 USD etablieren, steigt das Risiko. Im ungünstigsten Fall kommt es zu der bereits angesprochenen Beschleunigung im Abwärtstrend und dies könnte schnell Kurse im Bereich von 45 USD nach sich ziehen.

Fazit: Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ja, aktuell können Investoren in der PayPal-Aktie durchaus hoffen. Kleinere Rücksetzer sind hier zwar erlaubt, unter 59 USD sollte der Kurs aber nicht mehr nachgeben. Oberhalb dessen besteht mittelfristig die Chance auf Erholungsgewinne in Richtung 66 USD und potenziell sogar darüber hinaus.

