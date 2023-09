SCHAEFFLER-Aktie kurz vor einem kleinen "Erdrutsch"

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 5,455 € (XETRA)

Mit Argusaugen sollten Anleger momentan das Kursgeschehen in der Schaeffler-Aktie verfolgen. Der noch zum Jahreswechsel stattfindende Rallyversuch, der durch einen Ausbruch über die Widerstandszone bei 6 EUR eingeleitet wurde, ist auf alle Fälle gescheitert. Die Aktie ist in den vergangenen Monaten wieder in die alte Preiszone zurückgefallen. Der damit verbundene Abwärtstrend, der Mitte April startete, verlor zuletzt jedoch an Schwung. Diese Phase könnte als neuerlicher Stabilisierungsprozess verstanden werden, jedoch hat dieser ein Problem: Es dauert zu lange.

Verlieren die Bullen die Geduld?

Warum ist die Zeit ein Problem? Die Antwort darauf ist psychologisch bedingt. Wer als Investor schon im Mai begonnen hat, die Aktien spekulativ zu kaufen, stand zwischenzeitlich zwar immer wieder einmal im Gewinn, am Ende aber rutschte die Aktie und damit auch das eigene Investment nicht nur ins Minus, sondern immer weiter ins Minus. Schließlich wurde erst vor einigen Tagen ein neues Tief bei 5,315 EUR erreicht. Das zerrt an den Nerven.

Solange die Hoffnung besteht, dass ein Boden und damit eine Kaufwelle in Richtung 6 bis 6,25 EUR gelingen kann, werden Investoren an ihren Positionen festhalten. Je länger es jedoch dauert, desto mehr Skepsis kommt auf. Kippt die Stimmung, ziehen Investoren die Reißleine und das schnell. Die Folge ist oftmals ein Kursrutsch, im Rahmen dessen die Aktie schnell unter 5 EUR und damit in den nächsten großen Unterstützungsbereich zurückfallen kann.

Fazit: Spekulativ orientierte Trader könnten die derzeitige Hoffnung der Bullen ausnutzen und auf eine Beschleunigung in der Abwärtsbewegung setzen. Für diesen Fall sollte es möglichst zügig zu neuen Tiefs unterhalb von 5,315 EUR kommen, während die Aktie im Gegenzug nicht über 5,65 EUR ansteigen kann. Mit einem solchen Anstieg könnte es kurzfristig zu weiteren Erholungsgewinnen kommen. Mittelfristig müsste jedoch der Preisbereich bis hin zu ca. 6,25 EUR nachhaltig überwunden werden, um wieder optimistisch nach vorne zu schauen.

