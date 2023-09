APPLIED MATERIALS - Bald wieder am Allzeithoch?

Applied Materials Inc. - WKN: 865177 - ISIN: US0382221051 - Kurs: 153,990 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Applied Materials markierte am 14. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,06 USD. Danach kam es zu einem Rückfall auf 71,12 USD. Die Aktie musste also über 57 % an Wertverlust einstecken.

Seit 13. Oktober zieht der Aktienkurs wieder an. In mehreren Kaufwellen kletterte die Aktie auf ein Hoch bei 153,28 USD am 28. Juli. Dort startete ein kurzer, aber scharfer Rücksetzer auf 135,53 USD.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs bereits wieder an. Am Mittwoch kam es zum Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Am Freitag kletterte der Wert auf ein neues Rallyhoch.

Kaufwelle kann weitergehen

Der Ausbruch über den Abwärtstrend und auf ein neues Rallyhoch sollte der Aktie des Chipwertes weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen. Ein Anstieg an das Allzeithoch bei 167,06 USD ist möglich. Kurzfristig muss allerdings ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend, also bis ca. 150,05 USD, einkalkuliert werden.

Ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend wäre unschön. Aber erst ein Rückfall unter 140,96 USD würde ein größeres Verkaufssignal darstellen. In diesem Fall wäre mit Abgaben gen 133,52 USD und 122,62 USD zu rechnen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Applied Materials macht kurzfristig einen bullischen Eindruck. Die Rally dürfte noch einige Tage andauern. Aber eine sehr prominente Hürde ist bereits in Sichtweite.

Applied Materials Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)