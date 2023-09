DAIMLER TRUCK - Aktie im Rückwärtsgang

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 32,050 € (XETRA)

Die aktuelle Entwicklung der Daimler-Truck-Aktie dürfte Investoren gar nicht gefallen. Seit zwei Wochen kommt der Aktienkurs unter Druck und infolgedessen hat sich auch das Chartbild spürbar eingetrübt. Der Aufwärtstrend, der im Mai ausgehend von 27,57 EUR startete, ist in der bisherigen Form beendet. Erst gestern fiel die Aktie auf ein kurzfristig neues Tief zurück und auch im frühen (vorbörslichen) Dienstagshandel fehlt es an Käufern. Die Aktie gibt weiter nach und bleibt damit im kurzfristig bärischen Umfeld.

Droht weiteres Ungemach?

Die aktuelle Korrektur kommt mittelfristig in einem ungünstigen Preisbereich. Der Blick auf den längerfristigen Chart zeigt, dass die Aktie allgemein ein nur durchwachsenes Trendverhalten an den Tag legt. Oft bewegt sich der Kurs über längere Zeiträume volatil seitwärts. Dabei bildete sich seit Anfang 2022 zwar eine bullische Tendenz, aber es ist mehr die Aneinanderreihung von höher liegenden Konsolidierungen als ein dynamischer und geradliniger Aufwärtstrend.

Genau diese Tatsache könnte Investoren in den kommenden Wochen Probleme bereiten. Bleibt die Aktie ihrem Motto treu, könnte Daimler Truck bereits in der nächsten großen Konsolidierung stecken und im Rahmen dessen wären Abgaben auf ca. 31,42 EUR oder sogar wieder bis in den Bereich von ca. 30 EUR möglich.

Fazit: Wer sich als Investor für die Daimler-Truck-Aktie interessiert, muss derzeit nichts überstürzen. Die Aktie ist kurzfristig im Abwärtstrend unterwegs und könnte in den nächsten Tagen weiter in Richtung 31,42 EUR nachgeben. Mittelfristig sind auch tiefere Kurse nicht ausgeschlossen. Diese Korrektur bietet jedoch auch Chancen. Dafür aber sollte sich im Chartbild ein zumindest kleiner Boden zeigen. Aktuell ist dies nicht der Fall, was sich ansatzweise aber oberhalb von ca. 32,85 EUR ändern würde.

PS: Die WOT ist ein Highlight für Trader und Anleger und ich freue mich, mit spannenden Vorträgen dabei zu sein: WOT - Mit diesen Taktiken erfolgreich Traden!

Daimler Truck Holding

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)