Diese Aktie könnte jetzt durchstarten!

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 372,400 € (XETRA)

Sehr interessant entwickelt sich momentan die Sartorius-Aktie. Im Juni kehrten die Käufer ausgehend von Notierungen knapp unterhalb von 300 EUR zurück. In der ersten Kaufwelle reichte es für Kurse bis hin zu ca. 375 EUR, bevor die Aktien eine Konsolidierung überging. Die damit verbundene Dreiecksformation konnte in den vergangenen Tagen nach oben verlassen werden und damit könnte es in der Aktie zu einem neuen Aufwärtstrend kommen.

Auch mittelfristig mit Chancen

Unterstützt wird die kurzfristig bullische Aussage durch das mittelfristige Chartbild. Die bereits angesprochene Rally startete genau im zentralen Unterstützungsbereich bei 300 EUR. Hier findet seit Mitte 2022 eine große Konsolidierung statt. Mit Blick auf diese läuft aktuell alles nach Plan. Zunächst wurde der untere Support verteidigt, dann ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert und jetzt scheint auch noch die Konsolidierung in der Mitte der Range bullisch aufgelöst zu werden. Damit könnte man weiter in Richtung 450 EUR bzw. 475 EUR durchstarten.

Fazit: Interessierte Trader und Anleger können in der Sartorius-Aktie weiter auf steigende Kurse spekulieren. Zwischenzeitliche Rücksetzer sollten dabei zwar eingeplant werden, im Idealfall aber fällt der Aktienkurs jetzt nicht mehr unter 346-335 EUR zurück. Ein solch tiefer Rücksetzer würde einige Fragezeichen aufwerfen. Im kurzfristigen Bereich wäre es zudem wichtig, das bisherige Sommer hoch knapp oberhalb von 380 EUR hinter sich zu lassen. Solange dies noch nicht gelingt, könnte aus dem anvisierten Dreieck noch eine Range werden. An der grundlegenden Einschätzung ändert dies jedoch nichts.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Sartorius AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)