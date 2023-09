EQS-News: beaconsmind AG: beaconsmind AG veröffentlicht Zahlen für 2. HJ 2022 – Beschleunigtes Wachstum und Profitabilität nach Turnaround in 2023 erwartet

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

beaconsmind AG veröffentlicht Zahlen für 2. HJ 2022 – Beschleunigtes Wachstum und Profitabilität nach Turnaround in 2023 erwartet Umsatz bei rd. CHF 0,6 Mio.

Bruttomarge bei 82,8 Prozent

Erfolgreiche Anpassung der Unternehmensstruktur an beaconsmind Gruppe

Barkapital- und Sachkapitalerhöhung im Volumen von insgesamt CHF 9,6 Mio. im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich durchgeführt. Gesellschaft gut aufgestellt zur Erreichung des Break-Even

Ausblick 2023: Weitere wertsteigernde Akquisitionen sollen abgeschlossen werden. Signifikante Umsatz- und Ertragssteigerung nach erfolgreichem Turnaround erwartet Zürich, Schweiz - 5. September 2023 - Die beaconsmind AG ("beaconsmind") (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location Based Marketing (LBM) & Analytics, hat ihre Zahlen für das zweite Halbjahr 2022, das dem Rumpfgeschäftsjahr 2022/2023 entspricht, veröffentlicht. Die Halbjahresergebnisse des Unternehmens waren geprägt durch die Fokussierung auf ein Produkt (beaconsmind) sowie durch hohe einmalige Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus wurden die Finanzkennzahlen durch Kosten, die durch die vom Management im GJ 2022 eingeleiteten Reorganisationsmaßnahmen verursacht wurden, negativ beeinflusst. Die Finanzen der FREDERIX Hotspot GmbH ("FREDERIX") wurden im GJ 2022 noch nicht konsolidiert, während die Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition vollständig in den Jahresabschlüssen enthalten sind. beaconsmind hat seinen Halbjahresabschluss nach Rechnungslegungsstandard IFRS erstellt und weist die Finanzkennzahlen in Schweizer Franken aus. Für das zweite Halbjahr 2022 weist beaconsmind einen Umsatz von CHF 0,55 Mio. und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von CHF -3,18 Mio. aus, inklusive der oben erwähnten einmaligen Kosten. Die Bruttogewinnmarge blieb mit 82,8 Prozent stabil (zweites Halbjahr 2021: 85,4 Prozent). Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) der beaconsmind Suite Software machten rund 93 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Die restlichen 7 Prozent entfallen auf Services, Hardware und Installationserlöse. Das Geschäftsjahr 2023 ist das erste Geschäftsjahr von beaconsmind, das dem jeweiligen Kalenderjahr entspricht, und zum Ende des Geschäftsjahres 2023 erwartet die Gesellschaft eine Rückkehr in die Gewinnzone. Nach einem herausfordernden Jahr 2022 und erfolgreichem Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen inklusive Strategie-, Produktketten- und Managementwechsel in 2023, ist beaconsmind auf Wachstumskurs. In der neuen Konzernstruktur wird die beaconsmind Gruppe ihr Dienstleistungsangebot durch ausgewählte Zukäufe wie FREDERIX, Netopsie und Socialwave weiter ausbauen. Im Juli 2023 hat der Vorstand von beaconsmind Jonathan Sauppe zum neuen CEO der beaconsmind Gruppe ernannt, um sich auf Kostensenkung, Effizienz und profitables Wachstum zu konzentrieren. Unter seiner Führung hat die beaconsmind Gruppe bereits ein Kostensenkungsprogramm von insgesamt CHF 1,0 Mio. umgesetzt, indem sie ihre Produkt- und Dienstleistungspalette optimiert und wichtige Funktionen und Abläufe zusammengelegt hat. Im November 2022 wurde eine Mehrheitsbeteiligung an FREDERIX, einem Anbieter von Cloud-Wi-Fi-Lösungen für Unternehmen und Entwickler von intelligenten, cloudbasierten Wi-Fi-Hotspot-Technologien, erworben. Im Februar 2023 wurde der DSL-Anbieter Netopsie übernommen und im März 2023 Socialwave, Anbieter von Gäste-Wi-Fi und Marketing-Lösungen. Durch diese gezielten Akquisitionen stärkt beaconsmind den Bereich Wi-Fi-Hotspot und erhöht seine Reichweite im Markt deutlich, während gleichzeitig Umsatz- und Kostensynergien zwischen Socialwave, Frederix, Netopsie und beaconsmind erschlossen werden. Das jeweilige run-rate EBITDA von Socialwave und Frederix inkl. Netopsie beläuft sich auf ca. CHF 1,5 Mio. und CHF 0,7 Mio. pro Jahr. Für das GJ 2023 erwartet die beaconsmind Gruppe eine Umsätzsteigerung deutlich über EUR 8 Mio. dank neuer Umsatzströme durch ein integriertes Produktportfolio, welches sowohl bestehenden als auch neuen Kunden zur Verfügung steht. Für 2023 erwartet beaconsmind eine Rückkehr in die Gewinnzone und damit das Fundament für weiteres Wachstum in 2024 und darüber hinaus zu legen. Darüber hinaus plant die beaconsmind Gruppe, weitere Akquisitionen zu prüfen und so ihre Wertschöpfungskette auszuweiten. beaconsmind hat im laufenden Geschäftsjahr erfolgreich eine Sach- und eine Barkapitalerhöhung im Volumen von insgesamt CHF 9,6 Mio. durchgeführt. Die Gruppe ist gut aufgestellt, um 2023 den Break-Even zu erreichen. Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind: "Die Ergebnisse des zweiten Halbjahres 2022 lagen unter unseren Erwartungen und beinhalten einige Abschreibungen im Zusammenhang mit Entscheidungen des früheren Managements. Seit der strategischen und operativen Neuausrichtung unter meiner Führung hat die Gruppe erhebliche Verbesserungsmaßnahmen ergriffen, um einen profitablen Wachstumskurs auf der Grundlage einer schlanken Kostenstruktur sicherzustellen. Diese Maßnahmen waren kostspielig und spiegeln sich vollständig in unseren Finanzzahlen für das zweite Halbjahr 2022 wider, einschließlich notwendiger Abschreibungen. Wir schalten jetzt in den Wachstumsmodus bis 2024. In der beaconsmind Gruppe werden zukünftig die zentralen, wachstumsstarken Bereiche gebündelt, die Produktangebote zu einem integrierten Produktportfolio verzahnt und Synergien durch die Zentralisierung der wichtigsten Konzernfunktionen geschaffen. Mit den Akquisitionen von FREDERIX, Netopsie und Socialwave haben wir unsere Geschäftsaktivitäten deutlich erweitert, um unseren Kunden weitere innovative Lösungen aus einer Hand anzubieten. Dies sollte zu einem weiteren Wachstumsschub führen. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und erwarten, dass wir unsere dynamische Entwicklung im GJ 2023 fortsetzen werden." Der Finanzbericht für das zweite Halbjahr 2022 steht auf der Website von beaconsmind (www.beaconsmind.com) im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit. Der IFRS-Finanzbericht für das erste Halbjahr 2023 soll bis Ende Oktober 2023 veröffentlicht werden und erstmals einen Teil der erworbenen profitablen Vermögenswerte enthalten. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Softwaresuite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 – Ticker: 81D) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

