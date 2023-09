EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.09.2023 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 77.90 EUR 3739.20 EUR 78.00 EUR 14976.00 EUR 78.80 EUR 2758.00 EUR 78.80 EUR 1970.00 EUR 78.80 EUR 7092.00 EUR 78.80 EUR 25767.60 EUR 78.80 EUR 4964.40 EUR 78.90 EUR 2761.50 EUR 79.00 EUR 6715.00 EUR 79.00 EUR 1106.00 EUR 79.00 EUR 6004.00 EUR 79.00 EUR 3950.00 EUR 79.00 EUR 3950.00 EUR 79.00 EUR 237.00 EUR 79.00 EUR 2449.00 EUR 79.00 EUR 1659.00 EUR 79.00 EUR 13430.00 EUR 79.00 EUR 16195.00 EUR 79.20 EUR 1980.00 EUR 79.30 EUR 2696.20 EUR 79.30 EUR 793.00 EUR 79.30 EUR 34178.30 EUR 79.30 EUR 158.60 EUR 79.30 EUR 4995.90 EUR 79.70 EUR 9643.70 EUR 79.70 EUR 1195.50 EUR 79.70 EUR 5897.80 EUR 79.70 EUR 18570.10 EUR 79.70 EUR 30923.60 EUR 79.70 EUR 25902.50 EUR 79.70 EUR 3506.80 EUR 78.80 EUR 4885.60 EUR 79.00 EUR 10823.00 EUR 79.10 EUR 316.40 EUR 79.20 EUR 7920.00 EUR 79.30 EUR 7533.50 EUR 79.40 EUR 7622.40 EUR 79.40 EUR 794.00 EUR 79.40 EUR 7225.40 EUR 79.40 EUR 32157.00 EUR 78.80 EUR 2679.20 EUR 79.00 EUR 10823.00 EUR 79.20 EUR 316.80 EUR 79.30 EUR 7850.70 EUR 79.30 EUR 793.00 EUR 79.30 EUR 1189.50 EUR 79.30 EUR 872.30 EUR 79.30 EUR 3965.00 EUR 79.30 EUR 5551.00 EUR 79.30 EUR 158.60 EUR 79.30 EUR 793.00 EUR 79.30 EUR 3965.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 79.2129 EUR 378400.1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

06.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com