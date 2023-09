„No more bets“ statt „Barbenheimer”

Country Garden zahlt „Last minute“

United Internet steigt auf

Heute auf der Agenda

Nachdem am Montag etwas Hoffnung hinsichtlich der weiteren Entwicklung in der Volksrepublik China aufkeimte, drehte der Wind gestern wieder. Der Dienstleistungssektor war laut der Einkaufsmanager-Umfrage von Caixin im August so langsam gewachsen wie seit acht Monaten nicht mehr. Der Service-PMI ging von 54,1 auf 51,8 Punkte zurück. Selbst die überaus rege Reisetätigkeit sowie das große Gedränge an den Kinokassen vermochte den Stimmungseinbruch nicht zu verhindern. Kein „Barbenheimer“, wie hierzulande, sondern „No more bets“ ist der derzeitige Blockbuster im Reich der Mitte. Eine Story um ein chinesisches Paar, das (im Ausland!) zu Online-Gambling-Betrügereien gezwungen wird. „Nichts geht mehr“, das ließe sich auch über den dortigen Immobilienmarkt und die einstigen spekulativen Übertreibungen sagen. Derzeit überwiegt jedoch das Gegenteil: Potenzielle Käufer sind wegen Schieflagen von Immobilienentwicklern wie zuletzt Country Garden vorsichtig geworden. Immerhin wendete der einst größte Wohnungsbaukonzern gestern einen Zahlungsausfall vorerst ab: Gewissermaßen in letzter Minute vor Ablauf einer Gnadenfrist am heutigen Mittwoch leistete der Konzern eine Zinszahlung für zwei Dollar-Bonds in Höhe von umgerechnet rund 20 Mio. Euro.Gestern nach Börsenschluss veröffentlichte Qontigo die Ergebnisse der regulären halbjährlichen Index-Überprüfung für die DAX-Indexfamilie. Im DAX selbst wird sich am 18. September, wenn die Entscheidungen umgesetzt werden, nichts ändern. In den MDAX wird United Internet für Krones aufsteigen. In den Nebenwerte-Index SDAX werden mit der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera und dem Internetdienstleister Ionos gleich zwei Börsenneulinge aufgenommen. Ersetzt werden der MDAX-Aufsteiger United Internet sowie Basler.Nach den Pendants aus Euroland und China folgt heute der ISM-Service-Einkaufsmanagerindex für die Vereinigten Staaten. Gleich heute um 8:00 Uhr werden die Auftragseingänge der heimischen Industrie veröffentlicht. Ob die Datenlage etwas an der angeknacksten Börsenstimmung ändern kann, bleibt fraglich. Ohnehin treibt die Anleger derzeit eher Inflations- als Konjunktursorgen um! Gestern überwand der Ölpreis erstmals in diesem Jahr die 90-Dollar-Marke, was die Inflationssorgen weiter schürte.