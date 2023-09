Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Swiss Life steigert im ersten Halbjahr 2023 auf vergleichbarer Basis sowohl den Betriebs- als auch den Reingewinn



06.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 6. September 2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Swiss Life mit einem guten Halbjahresergebnis 2023: Betriebsgewinn: CHF 836 Millionen (HJ 22: CHF 801 Millionen); Reingewinn: CHF 630 Millionen (HJ 22: CHF 560 Millionen); HJ 22 jeweils auf vergleichbarer Basis

Fee-Ergebnis: CHF 343 Millionen (HJ 22: CHF 350 Millionen)

Eigenkapitalrendite: 15,8% (HJ 22: 13,6% auf vergleichbarer Basis)

SST-Quote per 30.06.2023: rund 215% (01.01.2023: 215%)

Cash-Transfer: CHF 1,06 Milliarden (HJ 22: CHF 0,97 Milliarden)

Unternehmensprogramm «Swiss Life 2024» sehr gut auf Kurs

Neues Aktienrückkaufprogramm über CHF 300 Millionen von Anfang Oktober 2023 bis Ende März 2024 Swiss Life legt erstmals Geschäftszahlen nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9 vor, wobei insbesondere der für Versicherungsprodukte relevante Standard umfassend überarbeitet wurde (IFRS 17). Dadurch ändert sich die Darstellung des Geschäfts. Die Umstellung auf die neuen Rechnungslegungsstandards hat jedoch keinen Einfluss auf das zugrunde liegende Geschäft und die Art, wie Swiss Life dieses betreibt.



«Swiss Life weist ein gutes Halbjahresergebnis aus», sagt Patrick Frost, Group CEO von Swiss Life. «Das Fee-Geschäft von Deutschland, Frankreich und International entwickelte sich erfreulich. Bei Asset Managers war es hingegen rückläufig, wobei insbesondere die Erträge im Drittkundengeschäft TPAM aufgrund eines verhaltenen Umfelds im Immobilienmarkt unter Druck standen. Es freut mich sehr, dass sowohl der Cash-Transfer an die Holding als auch die Eigenkapitalrendite deutlich zulegten. So sind wir mit unserem Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2024› sehr gut unterwegs, alle finanziellen Ziele der Gruppe zu erreichen oder zu übertreffen.»



Betriebs- und Reingewinn auf vergleichbarer Basis gesteigert, Fee-Geschäft verhalten

Die Swiss Life-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2023 einen Betriebsgewinn von CHF 836 Millionen erzielt. In der Vorjahresperiode betrug er auf vergleichbarer Basis CHF 801 Millionen. Der Reingewinn kam im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 630 Millionen zu liegen, wobei er in der Vorjahresperiode auf vergleichbarer Basis CHF 560 Millionen betrug. Die Vorjahreswerte wurden im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit analog zu den aktuellen Gewinnzahlen auf Basis von IFRS 17 und IFRS 9 berechnet. Unter Anwendung von IFRS 17 und des inzwischen abgelösten Standards IAS 39 hätte der Betriebsgewinn wie im Finanzbericht ausgewiesen bei CHF 999 Millionen und der Reingewinn bei CHF 710 Millionen gelegen.



Swiss Life konnte die Erträge aus dem Fee-Geschäft weiter ausbauen, in lokaler Währung um 6% auf CHF 1,20 Milliarden. Das Fee-Ergebnis sank hingegen leicht gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 2% auf CHF 343 Millionen, dies insbesondere aufgrund eines verhaltenen Immobilienmarktumfelds.



Die direkten Anlageerträge erhöhten sich auf CHF 2,05 Milliarden (HJ 22: CHF 1,98 Milliarden), wobei die nicht annualisierte direkte Anlagerendite auf 1,4% zu stehen kam (HJ 22: 1,2%). Die Nettoanlageerträge beliefen sich auf CHF 1,75 Milliarden, worin negative Wertveränderungen bei Immobilien von netto CHF 0,4 Milliarden enthalten sind. Die nicht annualisierte Nettoanlagerendite betrug 1,2%.



Die Prämieneinnahmen beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 11,5 Milliarden, ein Anstieg von 8% in lokaler Währung.



Die neue Bilanzgrösse Contractual Service Margin (CSM), die Swiss Life gemäss IFRS 17 ausweist und welche die künftigen, noch nicht verdienten Gewinnbeiträge aus dem bestehenden Versicherungsgeschäft umfasst, betrug per 30. Juni 2023 CHF 15,9 Milliarden. Per Ende 2022 lag sie bei CHF 16,4 Milliarden. Im ersten Halbjahr 2023 belief sich der Übertrag in die Erfolgsrechnung aus der CSM auf CHF 666 Millionen.



Versicherungsgeschäft gut entwickelt, Asset Managers spürt anspruchsvolles Marktumfeld

Im Heimmarkt Schweiz erzielte Swiss Life Prämieneinnahmen von CHF 6,04 Milliarden, was einem Wachstum von 2% entspricht. Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen konnten per Ende Juni 2023 auf CHF 6,9 Milliarden gesteigert werden (31.12.2022: CHF 6,2 Milliarden); dieses Geschäft wird grösstenteils nicht in den Prämieneinnahmen ausgewiesen. Das Fee-Ergebnis kam auf CHF 27 Millionen (HJ 22: CHF 30 Millionen) zu liegen und das Segmentergebnis insgesamt auf CHF 448 Millionen (HJ 22: CHF 421 Millionen). Der Cash-Transfer an die Holding erhöhte sich um 27% auf CHF 535 Millionen.



In Frankreich verzeichnete Swiss Life Prämieneinnahmen von EUR 3,42 Milliarden, ein Rückgang von 4%. Im Lebengeschäft sanken die Prämieneinnahmen um 7%. Der Anteil anteilgebundener Lösungen lag bei 63% (HJ 22: 62%) und damit weiterhin deutlich über dem Markt. Das Fee-Ergebnis erhöhte sich um 18% auf EUR 80 Millionen und das Segmentergebnis um 26% auf EUR 163 Millionen. Die Division steuerte EUR 154 Millionen zum Cash-Transfer an die Holding bei, 20% mehr als in der Vorjahresperiode.



In Deutschland erhöhten sich die Prämieneinnahmen um 3% auf EUR 719 Millionen. Das Fee-Ergebnis stieg um 24% auf EUR 76 Millionen und das Segmentergebnis um 13% auf EUR 115 Millionen. Der Cash-Transfer kletterte um 37% auf EUR 94 Millionen, was insbesondere auf das Versicherungsgeschäft zurückzuführen ist.



Die Markteinheit International verzeichnete bei den Prämieneinnahmen einen starken Anstieg auf EUR 1,39 Milliarden (HJ 22: EUR 0,52 Milliarden), was vor allem mit der Integration der akquirierten elipsLife zu erklären ist. Im Fee-Geschäft erhöhte sich das Ergebnis um 12% auf EUR 44 Millionen. Insgesamt betrug das Segmentergebnis EUR 55 Millionen oder 13% mehr als im Vorjahr. Der Cash-Transfer an die Holding belief sich auf EUR 54 Millionen (HJ 22: EUR 55 Millionen).



Swiss Life Asset Managers verbuchte in den ersten sechs Monaten 2023 Gesamterträge von CHF 441 Millionen. Der Rückgang von 13% gegenüber der Vorjahresperiode ist auf den Verkauf einer Tochtergesellschaft im vierten Quartal 2022, auf negative Währungseffekte sowie auf einen verhaltenen Immobilienmarkt zurückzuführen. Das TPAM-Geschäft steuerte CHF 288 Millionen (HJ 22: CHF 322 Millionen) an die Erträge bei. Die Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft betrugen CHF 6,9 Milliarden (HJ 22: CHF 3,0 Milliarden). Die im TPAM-Geschäft verwalteten Vermögen lagen per Ende Juni 2023 bei CHF 112 Milliarden (31.12.2022: CHF 105 Milliarden). Das Segmentergebnis betrug CHF 119 Millionen (HJ 22: CHF 154 Millionen). Der Cash-Transfer an die Holding sank um 20% auf CHF 218 Millionen: Der Rückgang erklärt sich mit einer zeitlichen Differenz zwischen der Erfassung von Erträgen und der späteren Cash-Überweisung im Zusammenhang mit Immobilienprojektentwicklungen.



«Swiss Life 2024» sehr gut auf Kurs

Der Cash-Transfer an die Holding stieg im ersten Halbjahr 2023 um 9% auf CHF 1,06 Milliarden und die annualisierte Eigenkapitalrendite lag mit 15,8% über dem Vorjahr (HJ 22: 13,6%, auf vergleichbarer Basis). Swiss Life ist sehr gut auf Kurs, die Finanzziele der Gruppe zu diesen beiden Kenngrössen bis 2024 zu übertreffen und alle anderen im Unternehmensprogramm «Swiss Life 2024» gesteckten Finanzziele der Gruppe zu erreichen.



Der Wert des Neugeschäfts konnte im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 277 Millionen (HJ 22: CHF 254 Millionen) gesteigert werden. Die Neugeschäftsmarge stieg aufgrund der höheren Zinsen und eines verbesserten Geschäftsmix auf 4,0% (HJ 22: 3,8%).



Wie bereits bekannt ist, wies die Swiss Life-Gruppe per 1. Januar 2023 eine SST-Quote von 215% aus. Swiss Life geht von einer SST-Quote von rund 215% per 30. Juni 2023 aus. Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.



Das Aktienrückkaufprogramm über CHF 1 Milliarde wurde, wie bereits kommuniziert, im Mai 2023 plangemäss abgeschlossen. Swiss Life startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Vom 2. Oktober 2023 bis Ende März 2024 wird Swiss Life eigene Aktien im Umfang von CHF 300 Millionen zur Reduktion der Anzahl ausstehender Aktien zurückkaufen.



HJ 2023 HJ 2022

vergleichbare Basis Veränderung

(in Prozent) Veränderung

(in lokaler Währung) Total2 (Mio. CHF) Betriebsgewinn 836 801 +4% +6% Reingewinn 630 560 +12% +14% Verbuchte Bruttoprämien 11 462 10 801 +6% +8% Fee-Erträge 1 202 1 169 +3% +6% Fee-Ergebnis 343 350 -4% -2% Cash-Transfer 1 061 972 +9% - Zu den Geschäftseinheiten Schweiz (Mio. CHF) Verbuchte Bruttoprämien 6 044 5 907 +2% - Fee-Erträge 156 163 -4% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 448

27 421

30 +6%

-10% -

- Cash-Transfer 535 422 +27% - Frankreich (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien 3 417 3 547 -4% - Fee-Erträge 229 210 +9% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 163

80 129

68 +26%

+18% -

- Cash-Transfer 154 128 +20% - Deutschland (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien 719 695 +3% - Fee-Erträge 379 321 +18% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 115

76 102

61 +13%

+24% -

- Cash-Transfer 94 69 +37% - International (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien 1 391 522 +166% - Fee-Erträge 198 166 +20% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 55

44 49

40 +13%

+12% -

- Cash-Transfer 54 55 -2% - Asset Managers (Mio. CHF) Gesamterträge;

davon TPAM 441

288 505 322 -13%

-11% -

- Nettoneugelder TPAM 6 925 2 968 +133% - Verwaltete Vermögen TPAM 112 227 105 3793 +6% - Segmentergebnis;

davon TPAM 119

35 154

60 -23%

-41% -

- Cash-Transfer 218 274 -20% - 1 Betriebsgewinn, Reingewinn, Segment- und Fee-Ergebnisse jeweils auf Basis IFRS 17 und IFRS 9; Fee-Erträge auf Basis IFRS; alle Kennzahlen ungeprüft. Unter Anwendung von IFRS 17 und des inzwischen abgelösten Standards IAS 39 hätte der Betriebsgewinn wie im Finanzbericht ausgewiesen im HJ 2022 bei CHF 999 Millionen und der Reingewinn bei CHF 710 Millionen gelegen. 2 Verbuchte Bruttoprämien: Total einschliesslich Intersegment-Eliminationen von CHF -30 Mio. im HJ 2023 und CHF -26 Mio. im HJ 2022; Fee-Erträge: Total einschliesslich Segment Other und Intersegment-Eliminationen von CHF -188 Mio. im HJ 2023 und CHF -203 Mio. im HJ 2022. 3 Per 31.12.2022

Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie unter swisslife.com/medienmitteilungen Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an. Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten. Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen und Beratern. Unternehmensfilm von Swiss Life Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

