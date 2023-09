VESTAS WIND - Barclays prognostiziert der Aktie eine schwierige Zeit!

Vestas Wind Systems AS - WKN: A3CMNS - ISIN: DK0061539921 - Kurs: 21,020 € (XETRA)

Für Anleger von Vestas Wind läuft es aktuell nicht gut. Über die vergangenen Monate dominierten die Verkäufer das Geschehen und wer ungünstig am Jahreshoch im Bereich von 215 Kronen eingestiegen ist, sitzt mittlerweile auf Verlusten von fast 30 %. Im frühen Mittwochshandel gibt der Kurs zudem weiter nach und die Verluste werden ausgebaut. Auslöser dessen könnte die heutige Barclays-Analyse sein. Die Analysten starten ihr Rating von Vestas mit „Underweight“ und sehen ein Kursziel von 99 Kronen. Aktuell wird die Aktie um 155 Kronen gehandelt.

Kommt es wirklich so schlimm?

Wie realistisch ist ein solches Kursziel? Fakt ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass der Preisbereich von 99 Kronen weit weg liegt. Darüber hinaus sind bis dahin einige wichtige Unterstützungen bärisch zu durchbrechen und auf die erste läuft der Kurs aktuell schon auf. Im Bereich von 150 Kronen liegt ein großer Support vor, der sich im langfristigen Kontext sogar bis ca. 125 Kronen hinzieht. Erst wenn dieser Preisbereich unterschritten wird, wäre das nächste Ziel tatsächlich der Bereich knapp unterhalb von 100 Kronen.

Aus dieser Perspektive heraus ist es natürlich nicht unmöglich, dieses Kursziel zu erreichen. Dafür aber müssten die angesprochenen Unterstützungen nachhaltig unterschritten werden. Unterstützungen selbst stellen jedoch alte Kaufzonen dar und haben dementsprechend das Potenzial, den Verkäufern Einhalt zu gebieten. Wird dabei schon der Bereich um 150 Kronen genutzt, könnte die Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 175 Kronen oder sogar bis in den Bereich von 200 Kronen ansteigen.

Fazit: In der Vestas-Wind-Aktie trifft ein mittelfristiger Abwärtstrend auf eine langfristige Unterstützungszone. Damit steht in den nächsten Wochen eine wichtige Entscheidung an. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein mittelfristiger Turnaround zwar noch nicht zu sehen, unmöglich ist dieser aber nicht. Interessierte Trader bzw. Anleger werden deshalb ab ca. 150 Kronen nach kleineren Bodenformationen Ausschau halten. Wird der dortige Supportbereich nachhaltig unterschritten, eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 125 Kronen.

Vestas Wind Systems AS-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)