APPLE-Aktie kommt wieder unter die Räder!

In der Apple-Aktie kam es gestern zu deutlichen Verkäufen. Unter hohem Volumen gab der Kurs 3,58 % nach. Innerhalb kurzer Zeit wurden damit große Teile der Gewinne der letzten Kaufwelle seit Mitte August pulverisiert. Anleger müssen nun die Daumen drücken, dass es sich bei den jüngsten Verkäufen lediglich um einen Ausrutscher handelt. Gänzlich chancenlos ist man dabei nicht, die gestrigen Verluste sind jedoch auch ein Warnsignal. Immerhin ist die Aktie schon Anfang August kräftig unter Druck geraten. Jetzt könnte eine zweite Verkaufswelle folgen.

Kurzfristig innehalten!

Die gestrigen Verkäufe bzw. genauer gesagt, die Dynamik dieser überraschten. Als Bulle muss man den Kopf zwar noch nicht in den Sand stecken, überstürzend kaufen ist jedoch auch keine sinnvolle Option. Dies zeigen auch die heutigen Verluste im vorbörslichen Handel. Auf Tradegate wird die Apple-Aktie aktiv getradet, wobei der Kurs weiter nachgibt. Solange im kurzfristigen Bereich keine Stabilisierung zu sehen ist, bleibt die Aktie angeschlagen.

Weiteren Aufschluss über die aktuelle Verfassung in der Apple-Aktie dürfte das Kursverhalten im Supportbereich 181/180 USD und 176,50/174,50 USD geben. Beide Unterstützungen sollten zumindest temporäre Reaktionen nach oben hervorrufen. Bleiben diese aus, schaltet die Bullenampel zunehmend von Grün auf Rot. Die Aktie könnte dann ein neues Tief unterhalb von 171,96 USD ansteuern. Dies würde sogar weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 165 USD und tiefer eröffnen.

Auf der anderen Seite haben die beiden genannt Unterstützungsbereich aber auch das Potenzial, um den Verkäufern Einhalt zu gebieten. Sofern dies gelingt, dürften erneute Bemühungen in Richtung 187,50 USD einsetzen.

Fazit: Im mittelfristigen Bereich ist die Apple-Aktie weiterhin bullisch unterwegs, wenn auch nicht mehr so vorbehaltlos, wie noch vor einigen Wochen bzw. Monaten. Dafür haben die Verkäufe im August gesorgt. Kurse bis in den Bereich von ca. 170 EUR stellen in diesem Zusammenhang potentielle Kaufkurse für interessierte Investoren dar. Nachhaltig darunter sollte es aber nicht gehen. Kurzfristig hingegen ist die Stimmung mit den gestrigen Verlusten gekippt, was eben zu einem Test der Unterstützungen um 180 oder sogar 175 USD führen könnte.

