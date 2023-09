Chevron - Mit neuem Schwung!?!

Seit dem neuen Rekordhoch vom vergangenen Jahr bei 189,68 USD gönnte sich die Chevron-Aktie eine Atempause. Im Bereich der Marke von rund 150 USD hat der Öltitel zuletzt aber mehrfach Stabilisierungstendenzen gezeigt. Letzteres führt zu einer überaus spannenden Indikatorenkonstellation. Hervorheben möchten wir den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Interessanterweise hat der Trendfolger auch den Schwellenwert von 1 zurückerobert und damit eine Bodenbildung komplettiert. Diesem Beispiel folgend gelang auch dem MACD zuletzt ein neues Kaufsignal. Besonders zu schätzen wissen wir solche Indikatorensignale, wenn dadurch Ausbrüche im eigentlichen Kursverlauf bestätigt werden. Damit sind wir nahtlos bei dem entscheidenden Katalysator: So liefert der Spurt über den Korrekturtrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 159,49 USD) u. E. den Startschuss für einen neuen Aufwärtsimpuls in Richtung der Hochpunkte bei rund 180 USD bzw. sogar des eingangs erwähnten Rekordlevels. Da die Kursentwicklung seit Ende 2022 auch als Flagge interpretiert werden kann, erscheint letzteres durchaus realistisch. Der o. g. Korrekturtrend bietet sich dagegen als enge Absicherung an.

Chevron (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Chevron

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.