IRW-News: Century Lithium Corp.: Century Lithium erhält vorläufiges Patent

IRW-PRESS: Century Lithium Corp.: Century Lithium erhält vorläufiges Patent

7. September 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ - freut sich, mitteilen zu können, dass es ein vorläufiges Patent beim U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce erhalten hat. Das vorläufige Patent trägt den Titel System and Method for Extracting Lithium from Clay and Other Materials in a Chloride Solution Using Individualized Pretreatments . Das zum Patent angemeldete Verfahren umfasst das Flussdiagramm des Unternehmens, wie es in seiner Lithiumextraktionsanlage ("Pilotanlage") in Amargosa Valley, Nevada, USA, entwickelt wurde, und schützt das geistige Eigentum des Unternehmens (IP) in Bezug auf die Handhabung von Lösungen, die aus der Behandlung von festen Materialien, einschließlich Ton, aus dem Lithiumprojekt Clayton Valley (Projekt) des Unternehmens in Nevada stammen.

"Dank der hervorragenden Arbeit des Teams von Century Lithium haben wir ein System zur Lithiumgewinnung entwickelt, das dem Unternehmen gehört", sagte Bill Willoughby, Präsident und CEO von Century Lithium. "Unser System beinhaltet Innovationen, die während der Arbeit unseres Teams in der Pilotanlage gemacht wurden. Das vorläufige Patent bietet Schutz für unser System und sein geistiges Eigentum, während wir mit unserer Machbarkeitsstudie fortfahren."

Das zum Patent angemeldete System des Unternehmens basiert auf der Extraktion von Lithium aus Feststoffen unter Verwendung der beiden Produkte eines Chloralkaliprozesses: Salzsäure und Natriumhydroxid. Im Rahmen des vorläufigen Patents umfasst das geschützte geistige Eigentum des Unternehmens die Methode der Behandlung von lithiumhaltigen Feststoffen mit Chloridlösung und die Handhabung von Lösungen, Ausfällungen und Rückständen, ausschließlich einer Lithiumgewinnungsstufe (Direkte Lithiumextraktion), einer Prozesskomponente, die Eigentum von Koch Technology Solutions ist.

Zu den wichtigsten Schritten des vorläufigen Patents gehören:

- Konditionierung der Feststoffe vor der Auslaugung; in diesem Schritt werden recycelte Prozesslösung und Natriumhydroxid, ein Nebenprodukt des Prozesses, verwendet, das als Dispergiermittel und chemischer Reaktant mit tonhaltigen Partikeln wirkt

- Auslaugen des aufgeschlämmten Zellstoffs in einer Salzsäurelösung; bei diesem Schritt wird Kohlendioxid abgeschieden, das im weiteren Verlauf des Prozesses zur Ausfällung von Kalzium und Magnesium verwendet wird

- Verfahren zur Behandlung des Schlamms nach der Auslaugung zur Entfernung von Eisen und Aluminium auf eine Weise, die eine Druckfiltration der Feststoffe ermöglicht und den Einsatz von Flockungsmitteln und Gegenstromdekantierung minimiert

- Behandlung von verbrauchter Post-DLE-Lösung zur Bereitstellung von Natriumchloridlösung für eine Chloralkalianlage und Rückführung der Lösung in die Konditionierungsstufe

Qualifizierte Person

Todd Fayram, MMSA-QP sind die qualifizierten Personen gemäß National Instrument 43-101 und haben die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. (ehemals Cypress Development Corp.) ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium befindet sich derzeit in der Pilotphase von Tests mit Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte in seiner Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, und macht Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und die Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vizepräsident, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.de

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Wörter wie "erwartet", "schätzt", "projiziert", "antizipiert", "glaubt", "könnte", "geplant" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmensleitung erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

