ProLogis meldet Dividende

Der amerikanische Konzern ProLogis, Inc. (ISIN: US74340W1036, NYSE: PLD) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 87 US-Cents je Aktie an die Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 29. September 2023 (Record day: 18. September 2023). Im Februar 2023 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 10 Prozent.

Damit zahlt der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen unverändert 3,48 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 121,38 US-Dollar einer Dividendenrendite von 2,87 Prozent (Stand: 6. September 2023).

ProLogis ist Eigentümer, Betreiber und Projektentwickler von Immobilien für die Logistikbranche. Zu den knapp 6.700 Kunden gehören Handelsketten, Transportunternehmen, firmenexterne Logistikdienstleister (3PL) und andere Betriebe mit Logistikbedarf. ProLogis hat seinen Stammsitz in San Francisco, im US-Bundesstaat Kalifornien. ProLogis gab im Oktober 2022 den Abschluss der Übernahme der Duke Realty Corporation bekannt.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 2,45 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,25 Mrd. US-Dollar), wie am 18. Juli 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 1,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,61 Mrd. US-Dollar). Der bereinigte FFO lag bei 1,69 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,81 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,67 Prozent im Plus (Stand: 6. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 115,58 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de