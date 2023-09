EQS-News: ecotel communication ag: Gemeinde Nordkirchen wird mit ecotel cloud.phone zum Vorreiter für die Digitalisierung

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 12. September 2023

Als führender Qualitätsanbieter für zukunftsweisende ITK-Lösungen für Geschäftskunden versorgt ecotel zukünftig die Gemeinde Nordkirchen im Münsterland mit der modernen Cloud-Telefonanlage »ecotel cloud.phone«. Im Rahmen eines langfristigen Projektauftrags realisiert ecotel die Festnetztelefonie für insgesamt 14 Standorte inklusive Rathaus, Feuerwehr und Schulen und markiert damit einen wichtigen Meilenstein für die voranschreitende Digitalisierung der Gemeinde. Als führender Qualitätsanbieter für zukunftsweisende ITK-Lösungen für Geschäftskunden versorgt ecotel zukünftig die Gemeinde Nordkirchen im Münsterland mit der modernen Cloud-Telefonanlage »«. Im Rahmen einesrealisiert ecotel die Festnetztelefonie für insgesamt 14 Standorte inklusive Rathaus, Feuerwehr und Schulen und markiert damit einen wichtigen Meilenstein für die voranschreitende Digitalisierung der Gemeinde. Bei der Entscheidung für eine neue Telefonie-Lösung hat sich »ecotel cloud.phone« mit den Pluspunkten der einfachen Einrichtung, flexiblen Skalierung und erheblicher Kostenersparnis überzeugend gegenüber einer stationären Telefonanlage sowie dem Wettbewerb durchgesetzt. Auch im Hinblick auf die anstehenden Renovierungsarbeiten im Rathaus und den temporären Umzug der Mitarbeiter ist die Cloud-Lösung von ecotel besonders geeignet, die Erreichbarkeit und Kommunikation der Gemeinde mit den Bürgern jederzeit zu gewährleisten. Die individuell eingerichtete ecotel-Lösung verknüpft die etablierten Funktionen aus der Welt der klassischen Telefonanlagen mit den Vorteilen einer digitalen Telefonie-Lösung aus der Cloud. Dietmar Bergmann, Bürgermeister der Schlossgemeinde Nordkirchen, erklärt: „Nicht nur für unsere Verwaltung, sondern auch für die Bürger in Nordkirchen bringt die neue digitale Lösung erhebliche Vorteile. In der Zeit des Rathausumbaus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung in den Übergangsquartieren wie gewohnt erreichbar. ecotel hat unsere Anforderungen für die Integration in unsere IT-Infrastruktur technologisch und betriebswirtschaftlich in vollem Maß erfüllt. Mit der Lösung aus der Cloud sparen wir zusätzlich die Investitionen in den Erwerb und die Wartung einer physischen Telefonanlage, der Einsatz rechnet sich sofort. Daher hat uns die Lösung von ecotel klar überzeugt.“ „Wir freuen uns, die Schlossgemeinde Nordkirchen auf dem Weg der digitalen Transformation begleiten zu dürfen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass mit Nordkirchen eine Gemeinde die Digitalisierung entschlossen und konsequent vorantreibt und so zum Vorbild für die ansässigen Unternehmen sowie andere Verwaltungen wird“, ergänzt Achim Theis, Vorstand für Marketing & Vertrieb der ecotel communication ag. „Ich danke Frank Schneider, Geschäftsführer von SCHNEIDERS communications GmbH, der als langjähriger ecotel-Vertriebspartner den initialen Kontakt zur Gemeinde hergestellt hat.“ Über die ecotel communication ag:

Die ecotel communication ag ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Aktuell betreut ecotel mit rund 225 Mitarbeitern bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten. Hinweis:

