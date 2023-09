STO - Aktie testet zentrale Hürde

STO SE & Co. KGaA - WKN: 727413 - ISIN: DE0007274136 - Kurs: 139,400 € (XETRA)

Zuletzt musste das Sto-Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 angesichts des rauer werdenden Marktumfeldes in der Baubranche nach unten korrigieren (Kollege Reinhard Hock berichtete detailliert in diesem Artikel). Die Aktie hatte diese Ereignis bereits vorweggenommen und in den letzten Monaten deutlich nachgegeben. Die letzten Wochen waren jetzt von einer Kurserholung geprägt. Diese verläuft volatil in den Konturen einer Flagge.

Hohe Hürden voraus

Die Aktie erreicht mit der Erholung beinahe den Kreuzwiderstand aus Flaggenoberkante, Horizontalwiderstand und EMA50 bei 142 - 144 EUR, der als erste "hohe Hürde" gilt. Erst mit einer Rückkehr darüber würden erste Kaufsignale entstehen.

Die nächste wichtige Widerstandszone wartet dann bei 154 - 155 EUR. Oberhalb von 155 EUR hellt sich das mittelfristige Bild deutlicher auf. Dann wäre Platz bis 165 und später 180 EUR.

Auf der Unterseite würde das Verlassen der Flagge kleine Verkaufssignale liefern. Rutscht das Papier dann auch unter 129 EUR per Tagesschlusskurs zurück, drohen weiter fallende Kurse bis 120 EUR und ggf. zum 2022er Tief bei 112,40 EUR.

Fazit: Trotz der soliden Erholung der letzten drei Wochen bleibt das übergeordnete Chartbild angeschlagen. Im schlimmsten Fall ist die Erholung lediglich als bärische Flagge einzustufen, deren Auflösung nach unten eine Fortsetzung des Abwärtstrends einleiten könnte. Erst die Rückkehr über die zwei genannten Widerstandsbereiche würde die Sto-Aktie wieder interessant machen. Bis dahin bleibt die Seitenlinie ein guter Standpunkt.

STO SE & Co. KGaA

Auch interessant:

MTU – Ein Verlust ist jetzt unvermeidbar?

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)